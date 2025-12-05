小紅書被禁！閩南狼憶罵中國帳號就被封：真正封殺言論的是中共

記者陳思妤／台北報導

閩南狼回憶，之前批評中國後小紅書帳號就被封，直指真正封殺言論的是中共的平台（資料圖／翻攝畫面）

「小紅書」自113年至今涉入詐騙金額高達2.4億元，資安監測也不合格，母公司對於內政部函請提出改善作為，至今無任何回應，因此內政部昨（4）日宣布，依法對小紅書停止解析及限制接取，暫定1年，但在野黨卻批限制言論自由。對此，網紅閩南狼（陳柏源）今（5）日直指，去年拍了中國統戰紀錄片、批評中共後，小紅書帳號就被封，真正封殺言論的，是來自中共的平台吧？且台灣人的資料流去哪裡了，難道大家真的不在乎？

內政部4日指出，「小紅書」資安檢測15項指標全部不合格，且自113年至今詐騙金額高達2.4億元，內政部為保障台灣用戶個資安全，函請小紅書母公司提出具體改善作為，但業者至今也無任何回應，且小紅書迴避中華民國法律管轄，對台灣用戶及於該平台開店的商家而言，無異陷入嚴重的網路購物詐騙風險，情節重大。因此依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對小紅書發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定1年。

然而，小紅書被禁一年的消息傳出後，藍白紛紛砲轟限制言論自由。對此，閩南狼在社群平台指出，去年12月，他因為去中共拍攝中國統戰紀錄片，批評中共政府，小紅書23.1萬粉絲的帳號直接被封。

所以看到有人說「台灣不是言論自由嗎？為什麼要禁小紅書？」閩南狼說自己只能苦笑，真正封殺言論的，是來自中共的平台吧？不然他的帳號為什麼會被刪？他也直言，小紅書平台在台灣沒有合法公司、沒有監管、沒有保護，台灣人的資料流去哪裡了，難道大家真的不在乎？

閩南狼還說，最讓他心寒的是，很多酸民拿他過去的話來羞辱他，但人看清真相後就不能改變嗎？難道犯過錯，就要永遠被當共粉，甚至叫他滾出台灣？如果連「醒來」都會被罵，那以後還有多少看清真相的人敢站出來？

「我不完美，但我願意承擔」，閩南狼表示，至少現在，他站在台灣，他希望更多人也能一起醒過來。

