小紅書被禁1年「不只因詐騙」！學者揭真正原因：是這6個字

政治中心／許智超報導

內政部表示，「小紅書」因資安檢測全數不合格、又牽涉上千件詐騙案，將封鎖至少一年。（圖／記者許雅惠攝影）

「小紅書」涉入詐騙金額高達2.4億元，資安檢測不合格，母公司對於內政部函請提出改善作為，至今無任何回應，依法被停止解析及限制接取，暫定1年，卻引發部分人質疑，為何不禁臉書、LINE，認為政府封殺小紅書是因中國、而非詐騙。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元直言，小紅書被禁真正的問題是「發函已讀不回」這六個字。

葉耀元今日在臉書表示，很多人似乎都認為，這是民進黨政府特意針對中國的反制，其實真正的問題是這六個字，「發函已讀不回」。

廣告 廣告

葉耀元指出，任何在台灣經營的社群媒體都應該要符合政府的法規管理，也必須要跟政府一起來防堵詐騙的惡行，但「小紅書這個中國手機應用軟體與平台，卻完全不把我國政府當一回事，當然從中國看待台灣的方式我們都猜得到為什麼，但我們又不是要作賤自己，幹嘛要給別人欺負呢？」

葉耀元接著說，小紅書上很多的內容不僅僅是在幫助中國散佈對台認知作戰，甚至也是在對台灣的民眾進行洗腦的作業，不管這種社群平台有多好用，他都完全不建議任何人使用（不分國籍），這也是為何抖音在美國多紅，自己仍禁止孩子使用，「我自己就不用說了，連帳號都沒有。」

此外，針對在野黨批評網路戒嚴，還稱為何不禁臉書跟LINE，內政部長劉世芳今日也強調，臉書跟LINE在台灣有按照台灣規範，而小紅書沒有任何法定代理人，還已讀不回，從來不管台灣法治，視打詐條例於無物，「這樣的一個小紅書值得去支持它嗎？當然不值得！」

更多三立新聞網報導

打詐封鎖小紅書1年 蔣萬安酸賴清德：還能稱我們是不翻牆的民主嗎？

小紅書禁1年！他哀號「改什麼APP？」 兩派網吵翻：不要過度依賴

禁小紅書挨轟！劉世芳重話：小紅書已讀不回、視台灣法治為無物還支持？

詐騙王不是小紅書、Threads！詐騙訊息最多冠軍是它 超多台灣人被騙

