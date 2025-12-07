小紅書被禁1年 媒體人轟政府「打詐打錯人」：查緝私菸邏輯
內政部宣布禁止大陸APP「小紅書」，原因是涉及詐騙和資安問題，引發軒然大波。對此，有媒體人分析，禁止的背後政治意義較大，砲轟民進黨不敢得罪大惡霸，只敢欺負小孩，「打詐打錯人，打統也打錯人」。
媒體人文翔4日在臉書粉專「文翔政論」指出，小紅書被內政部禁1年，擺明了政治意義大於實質意義，因為所有人都知道，真正詐騙最猖獗的平台，就是臉書跟LINE，尤其臉書是最嚴重的地方，偏偏就是要禁小紅書。
文翔說明，小紅書2年造成的2.5億詐騙損失，差不多就是臉書1天的數字，但臉書至今沒事，出事的卻是小紅書，擺明了問題就在小紅書政治不正確，「大的鬥不起，小的好教訓」，他痛批和政府對待菸商的政策沒啥兩樣，用查緝私菸的邏輯去清算小紅書，又大又壞的繼續霸佔市場，小的還沒站穩就先給人砍死。
文翔表示，小紅書名字不對，政治不正確，另一個得罪政府的點是「不落地」，但他不解政府一方面禁止中資，一方面又逼人落地，究竟是要人家怎麼辦好？「還是小紅書找一個綠友友代理商，大家一起賺，跟某皮一樣，就可以安穩過關？」
文翔砲轟，政府名義上打詐，其實就是認知作戰，但可笑的是，要反認知作戰，防止所謂中國大陸意識形態入侵，最嚴重的是臉書，而不是小紅書。此外，使用小紅書的人根本沒人是為了看政治，甚至他敢斷言，「小紅書主要使用者很多可能還是青鳥」。
文翔示警，如果民進黨真的想打反認知作戰，最嚴重還是臉書和YouTube，但看起來內政部管不了也不敢管，讓他覺得是欺負小孩、不敢得罪大惡霸的行為，打詐打錯人，打統也打錯人，所謂封禁小紅書，究竟是做給誰看呢？給獨派老人交差用？
