小紅書被禁1年！網批「台灣限制自由」 他曝關鍵2點：到底在想什麼

生活中心／彭淇昀報導

內政部刑事局日前拋出震撼彈，直指中國社群平台「小紅書」資安檢測15項指標全數不合格、又牽涉上千件詐騙案，宣布將封鎖至少1年。對此，有網友直言台灣限制自由，讓ICU醫師陳志金反問「這些人在想些什麼？」

中國社群平台「小紅書」因資安檢測不合格，又牽涉上千件詐騙案，因此遭封鎖1年。（示意圖／資料照）

刑事局4日指出，「小紅書」APP於國安資安檢測中15項指標全數不合格，自今年起已涉及1706件詐騙案件，造成財損2億4768萬元。該平台近期於台灣使用量急速成長，執法機關因無法依法調取資料導致偵辦困難，形成法律真空。因此政府將依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對該APP發布「停止解析及限制接取」命令，暫定為期1年，以防堵高風險平台持續危害國人資訊安全與財產權益。

不少網友對此感到不滿，批評台灣「限制言論自由」。對此，ICU醫師陳志金發文表示，小紅書是因為「資安」檢測不合格，而且對政府函文「已讀不回」，內政部才會發布命令暫行封鎖1年。

陳志金指出，關於小紅書的15項檢測不合格，包括蒐集個資、掌握生物特徵、回傳數據等等，讓他不禁質疑「那些在聲援小紅書，配合中國批評台灣『限制言論自由』的人，到底在想什麼？」此事的關鍵點在於「不理會」、「不能查」。

