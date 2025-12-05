小紅書被禁1年！謝龍介酸自己嚇自己 黃國昌：淪落到跟中國人學翻牆

記者陳思妤／台北報導

黃國昌在立法院接受媒體聯訪（圖／翻攝畫面）

「小紅書」自113年至今涉入詐騙1706件、詐騙金額高達2.4億元，且母公司對於內政部函請提出改善作為，至今無任何回應，因此內政部昨（4）日宣布，依法對小紅書發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定1年。不過，民眾黨主席黃國昌今（5）日痛批，台灣民主什麼時候沉淪到竟然要去跟中國大陸的人學，要翻牆才能去使用特定社交媒體？而國民黨立委謝龍介也大酸，「我們的政府每次都是自己嚇自己」。

「小紅書」資安檢測15項指標全部不合格，且自113年至今詐騙金額高達2.4億元，內政部為保障台灣用戶個資安全，函請小紅書母公司提出具體改善作為，但業者至今也無任何回應，且小紅書迴避中華民國法律管轄，對台灣用戶及於該平台開店的商家而言，無異陷入嚴重的網路購物詐騙風險，情節重大。因此內政部4日宣布，依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對小紅書發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定1年。

對此，黃國昌今天受訪時稱，內政部宣布後讓很多人感到困惑，打詐絕對是政府責無旁貸的責任，但問題是以詐騙排行榜來講，排名前幾名的臉書、IG、LINE、Threads沒有禁，榜上看不到名字的小紅書被禁，這到底是什麼標準？真的是打詐還是有其他考慮？

黃國昌稱，茲事體大，請內政部長劉世芳站出來公開對社會釋疑，現在非常多台灣民眾非常困惑，「台灣民主什麼時候沉淪到竟然要去跟中國大陸的人學，要翻牆才能去使用特定社交媒體？」

謝龍介也聲稱，「我們的政府每次都是自己嚇自己」，台灣的活力跟優勢就是民主化、百分之百的言論自由，所以年輕人會有更好的競爭力。他批評，如果連小紅書都怕，說因為有詐騙的案例，上小紅書被詐騙了，那請問LINE跟FB也有很多詐騙，為什麼這些不用禁呢？

謝龍介在立法院接受媒體聯訪（圖／翻攝畫面）

「不要這樣兩套標準！」謝龍介說，內政部警政署、法務部，對於詐騙犯沒有辦法防堵，裡面牽扯到很多金融詐騙、投資詐騙，不從根本下手，卻找替罪羔羊來，這是轉移焦點，沒有辦法改變治國無能的事實。

謝龍介又稱，台灣是最有本錢的，可以接受全世界任何輿論跟任何平台，這是台灣最強的競爭力，結果自己把它扼殺了。

