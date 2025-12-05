小紅書被禁1年！「資安15項不合格、涉詐1706件」懶人包一次看…陸網笑了：兩岸一家親

內政部宣布封鎖小紅書1年。圖／翻攝自法廣

內政部昨（4）日於刑事局召開記者會，宣布依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對在台擁有逾300萬用戶的「小紅書」APP發布「網際網路停止域名解析及限制接取」命令（俗稱封網）暫定1年。消息一出頓時引發熱議，雖然陸委會發言人梁文傑說明，這是針對詐騙案、假訊息而採取的措施，並非針對哪個國家，但消息傳回微博後仍引起中國網友調侃，《鏡報》也在此為網友整理「台灣禁用小紅書」的懶人包。

為什麼台灣禁用小紅書？

內政部指出，包括Meta、Google、LINE、TikTok等國際企業，均已根據台灣法令，在台設置法律代表人並配合台灣執法，然而小紅書自去（2024）年以來已涉及1706 件詐騙案件，造成財損2億4768萬元，平台卻未在台設立公司，使得檢調無法調取必要資料、案件偵辦常常「卡關」，形成實質的法律真空。

不僅如此，國安局先前曾針對小紅書進行資安檢測，結果發現包括資料存取、資訊安全、伺服器回傳等15項指標均未通過，顯見存在高度資安風險。內政部表示，小紅書的台灣用戶在1年內暴增逾百萬人，越發容易成為遭詐騙者鎖定的「熱門APP」，內政部雖在今年10月透過海基會正式函請小紅書母公司「行吟信息科技（上海）有限公司」提出改善方案，但至今仍未獲回應。

內政部次長馬士元今天在刑事局記者會上宣布將對小紅書「限流1年」。圖／李依璇攝影

根據政府公布，今年各部會依詐防條例通報之涉詐網站累計4 萬5094 組，小紅書被限流並不是首例。由於小紅書平台不受台灣司法管轄、資安全數不合格、涉詐案件大量累積，內政部終於宣布採取「停止域名解析、限制接取」的措施，阻斷台灣網域與國際網路節點的連線，以行政命令封鎖小紅書1年。

為什麼小紅書成為詐騙溫床？

平台未在台登記、無法管轄：小紅書無本地代表人，檢警偵辦案件經常無法要求平台提供用戶資訊，也無資料調取管道，導致受害者求償無門，利用小紅書的詐騙手法包括假冒網購、假帳號推坑投資、假代購、引導用戶加入外部聊天平台行騙等。 資安15項檢測全部不合格：國安局認為存在嚴重資料回傳與不透明風險。 用戶暴增導致詐騙者湧入：平台算法推播容易形成詐騙溫床，使得詐騙集團得以利用小紅書上最容易爆紅的內容，如旅遊、美妝、二手交易、留學資訊等熱門主題吸引受害者。

除了台灣，還有哪裡禁用小紅書？

台灣此次封鎖，是針對一般用戶的「全境封網措施」，但其他國家則出現不同形式的限制，例如美國德州州長艾伯特（Greg Abbott）今年2月就宣布禁止多項中國APP安裝於德州政府配發設備，包括小紅書、有著「小黃書」外號的社群媒體Lemon8、中國AI聊天機器人DeepSeek等。

艾伯特表示，德州不會允許中國共產黨透過AI或社群軟體滲透關鍵基礎設施，雖然僅限政府機關設備，但這也是美國首次將小紅書納入禁用清單。據了解，除了中國本土，包括馬來西亞、台灣等海外華人市場皆大量使用小紅書，但多國政府已開始將其列為「風險平台」觀察。

小紅書在台並無設立公司。圖／翻攝自微博

已經下載小紅書的台灣用戶該怎麼辦？

政府並未要求強制刪除，但內政部呼籲民眾應立即停止使用與下載小紅書，避免落入詐騙陷阱。另外，內政部也要求主要廣告商如Google等平台善盡企業社會責任，包括停止投放小紅書廣告，以降低誘導民眾下載的風險。

由於這次封鎖措施包括停止 DNS 解析、限制接取國際節點，因此台灣用戶即使已下載APP，大多數功能可能都無法使用。不過若用戶仍想使用，也可能需要「繞路」使用，例如透過VPN「翻牆」、使用鏡像站或海外備援域名等方式。

封網是必要措施還是政策表態？

有學者指出，《詐防條例》雖授權政府採取封網措施，但小紅書未在台落地、無法可罰，也無法強制改善，就算是技術封鎖也可能使用特殊管道繞過，因此此次封鎖也被外界質疑「象徵意義大於實質效果」。對此。內政部強調，此舉是為了遏止詐騙疫情，並督促跨境平台遵守台灣法律，若平台願意配合並改善，政府也將研議後續是否調整措施。

經常針對時事發表看法的知名胸腔科醫師蘇一峰昨日就在Threads發文表示，小紅書上的詐騙案件涉案金額近2億，因此被內政部宣告封鎖1年，反觀太子集團詐騙案件涉案金額高達4600億，涉案人員卻是「沒事交保笑一笑」，因此也諷刺直呼：「在台灣詐騙金額從來都不是問題，顏色才是問題的核心。」

內政部認為小紅書涉詐，將限流一年。圖／李依璇攝影

對此，民進黨立委沈伯洋則留言回擊：「拿太子集團類比真的不倫不類」。沈伯洋表示，太子集團之所以能夠被偵辦，就是因為「能夠查」，才能夠繼續向加害者討回公道，反觀小紅書因為不提供執法單位資料，導致檢警「不能查」。

另外，沈伯洋也說明，涉案人員得以諭令交保，是與是否逃亡、串證有關，跟最後判決輕重並無關係：「最後，顏色不是核心，例如Tiktok事實上有配合提供資料，才短短4行就有那麼多槽點…那麼愛講錢，我就問財劃法8年拿走11兆是什麼？」

沈伯洋回擊蘇一峰。圖／翻攝自Threads／pumashen

中國網友全笑了：禿子別說和尚

台灣封鎖小紅書的消息曝光後不只引起全台熱議，傳回中國後，也讓「台灣封鎖小紅書1年」的關鍵字登上微博熱搜榜冠軍，大批中國網友紛紛調侃：「灣灣自詡的民主自由呢」、「台灣不是標榜民主自由嗎」、「要不怎麼說兩岸一家親呢」、「ins臉書不一樣用不了，禿子別說和尚」、「俺們不知井外是嘛景象已經無數年了」、「微博豈不是很沒有面子？」

值得注意的是，不少中國網友其實也相當支持政府管制小紅書的措施：「大陸什麼時候封小紅書」、「那還是算了，小紅書現在是鎖妖塔，封了裡面那群妖魔鬼怪就會到處拉屎」、「小紅書本來就有很多問題」、「國內也該管理小紅書」、「還有這好事，難得清淨」、「我們不是也被困在資訊繭房，不讓去外網看外面的世界？」



