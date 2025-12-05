小紅書被禁1年！「資安15項不合格、涉詐1706件」懶人包一次看…陸網笑了：兩岸一家親
內政部昨（4）日於刑事局召開記者會，宣布依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對在台擁有逾300萬用戶的「小紅書」APP發布「網際網路停止域名解析及限制接取」命令（俗稱封網）暫定1年。消息一出頓時引發熱議，雖然陸委會發言人梁文傑說明，這是針對詐騙案、假訊息而採取的措施，並非針對哪個國家，但消息傳回微博後仍引起中國網友調侃，《鏡報》也在此為網友整理「台灣禁用小紅書」的懶人包。
為什麼台灣禁用小紅書？
內政部指出，包括Meta、Google、LINE、TikTok等國際企業，均已根據台灣法令，在台設置法律代表人並配合台灣執法，然而小紅書自去（2024）年以來已涉及1706 件詐騙案件，造成財損2億4768萬元，平台卻未在台設立公司，使得檢調無法調取必要資料、案件偵辦常常「卡關」，形成實質的法律真空。
不僅如此，國安局先前曾針對小紅書進行資安檢測，結果發現包括資料存取、資訊安全、伺服器回傳等15項指標均未通過，顯見存在高度資安風險。內政部表示，小紅書的台灣用戶在1年內暴增逾百萬人，越發容易成為遭詐騙者鎖定的「熱門APP」，內政部雖在今年10月透過海基會正式函請小紅書母公司「行吟信息科技（上海）有限公司」提出改善方案，但至今仍未獲回應。
根據政府公布，今年各部會依詐防條例通報之涉詐網站累計4 萬5094 組，小紅書被限流並不是首例。由於小紅書平台不受台灣司法管轄、資安全數不合格、涉詐案件大量累積，內政部終於宣布採取「停止域名解析、限制接取」的措施，阻斷台灣網域與國際網路節點的連線，以行政命令封鎖小紅書1年。
為什麼小紅書成為詐騙溫床？
平台未在台登記、無法管轄：小紅書無本地代表人，檢警偵辦案件經常無法要求平台提供用戶資訊，也無資料調取管道，導致受害者求償無門，利用小紅書的詐騙手法包括假冒網購、假帳號推坑投資、假代購、引導用戶加入外部聊天平台行騙等。
資安15項檢測全部不合格：國安局認為存在嚴重資料回傳與不透明風險。
用戶暴增導致詐騙者湧入：平台算法推播容易形成詐騙溫床，使得詐騙集團得以利用小紅書上最容易爆紅的內容，如旅遊、美妝、二手交易、留學資訊等熱門主題吸引受害者。
除了台灣，還有哪裡禁用小紅書？
台灣此次封鎖，是針對一般用戶的「全境封網措施」，但其他國家則出現不同形式的限制，例如美國德州州長艾伯特（Greg Abbott）今年2月就宣布禁止多項中國APP安裝於德州政府配發設備，包括小紅書、有著「小黃書」外號的社群媒體Lemon8、中國AI聊天機器人DeepSeek等。
艾伯特表示，德州不會允許中國共產黨透過AI或社群軟體滲透關鍵基礎設施，雖然僅限政府機關設備，但這也是美國首次將小紅書納入禁用清單。據了解，除了中國本土，包括馬來西亞、台灣等海外華人市場皆大量使用小紅書，但多國政府已開始將其列為「風險平台」觀察。
已經下載小紅書的台灣用戶該怎麼辦？
政府並未要求強制刪除，但內政部呼籲民眾應立即停止使用與下載小紅書，避免落入詐騙陷阱。另外，內政部也要求主要廣告商如Google等平台善盡企業社會責任，包括停止投放小紅書廣告，以降低誘導民眾下載的風險。
由於這次封鎖措施包括停止 DNS 解析、限制接取國際節點，因此台灣用戶即使已下載APP，大多數功能可能都無法使用。不過若用戶仍想使用，也可能需要「繞路」使用，例如透過VPN「翻牆」、使用鏡像站或海外備援域名等方式。
封網是必要措施還是政策表態？
有學者指出，《詐防條例》雖授權政府採取封網措施，但小紅書未在台落地、無法可罰，也無法強制改善，就算是技術封鎖也可能使用特殊管道繞過，因此此次封鎖也被外界質疑「象徵意義大於實質效果」。對此。內政部強調，此舉是為了遏止詐騙疫情，並督促跨境平台遵守台灣法律，若平台願意配合並改善，政府也將研議後續是否調整措施。
經常針對時事發表看法的知名胸腔科醫師蘇一峰昨日就在Threads發文表示，小紅書上的詐騙案件涉案金額近2億，因此被內政部宣告封鎖1年，反觀太子集團詐騙案件涉案金額高達4600億，涉案人員卻是「沒事交保笑一笑」，因此也諷刺直呼：「在台灣詐騙金額從來都不是問題，顏色才是問題的核心。」
對此，民進黨立委沈伯洋則留言回擊：「拿太子集團類比真的不倫不類」。沈伯洋表示，太子集團之所以能夠被偵辦，就是因為「能夠查」，才能夠繼續向加害者討回公道，反觀小紅書因為不提供執法單位資料，導致檢警「不能查」。
另外，沈伯洋也說明，涉案人員得以諭令交保，是與是否逃亡、串證有關，跟最後判決輕重並無關係：「最後，顏色不是核心，例如Tiktok事實上有配合提供資料，才短短4行就有那麼多槽點…那麼愛講錢，我就問財劃法8年拿走11兆是什麼？」
中國網友全笑了：禿子別說和尚
台灣封鎖小紅書的消息曝光後不只引起全台熱議，傳回中國後，也讓「台灣封鎖小紅書1年」的關鍵字登上微博熱搜榜冠軍，大批中國網友紛紛調侃：「灣灣自詡的民主自由呢」、「台灣不是標榜民主自由嗎」、「要不怎麼說兩岸一家親呢」、「ins臉書不一樣用不了，禿子別說和尚」、「俺們不知井外是嘛景象已經無數年了」、「微博豈不是很沒有面子？」
值得注意的是，不少中國網友其實也相當支持政府管制小紅書的措施：「大陸什麼時候封小紅書」、「那還是算了，小紅書現在是鎖妖塔，封了裡面那群妖魔鬼怪就會到處拉屎」、「小紅書本來就有很多問題」、「國內也該管理小紅書」、「還有這好事，難得清淨」、「我們不是也被困在資訊繭房，不讓去外網看外面的世界？」
更多鏡報報導
小紅書被下令限流！資安專家揭「一招就能躲過封鎖」：技術上擋不住
她把懷孕女兒肚子割開「挖出胎兒」 檢痛批：邪惡的化身！
香港宏福苑大火／「唔需同情死傷者！」中國籍YTR比YA燦笑自拍 遭香港警逮捕
其他人也在看
掀蓋式手機殼再爆紅！ 學生族群瘋用：保護效果相當好
曾被視為長輩專屬配備的「掀蓋式皮套」手機殼，近期在學生族群中掀起流行風潮。有網友在社群平台分享，班上越來越多同學開始使用這類手機殼，雖然外觀被認為過時，但實用性極高，貼文吸引超過9萬人按讚。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理
[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 55
LINE竟是手機吃容量怪獸！他一刪群組崩潰大當機 官方揭2招順暢瘦身
新年倒數，許多人紛紛購入新手機犒賞自己，不過更換新手機時，擔心對話紀錄、重要檔案移轉消失，對此LINE指出，包括舊手機故障，在「電話號碼不變」的情況下，只要確認2項設定就可以順利將帳號到新手機上，另外若手機容量不足，以下招數也可以為您省下龐大空間。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
中派機器人守中印邊境視頻瘋傳 網：不用擔心高原反應
有博主發布視頻「印度人疑拍到中國邊防機器人站崗」登上熱搜。畫面可見，在荒無人煙的高原環境中，鏡頭拉近能看到一個站立姿勢的...世界日報World Journal ・ 20 小時前 ・ 2
台灣封鎖小紅書一年！習近平國師豪言受阻
[NOWnews今日新聞]行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元今（4日）表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年，掀起...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 65
華碩被爆「駭客入侵竊走1TB資料」 公司緊急發聲明了
華碩驚傳被駭客勒索，知名駭客集團Everest於暗網宣稱已入侵華碩內部，並竊取超過1TB容量的資料，對此，華碩今（3）日晚間緊急發布聲明，指出是供應商遭到駭客攻擊，但並未影響到華碩產品、公司內部系統與用戶隱私，將持續強化供應鏈安全。Everest表示已成功竊取華碩資料，內容包括廣泛用於筆電、手機的相機模組原始碼，含底層控制代碼、驅動程式等專有軟體。駭客要求......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
LINE Pay Money今下午上線 使用前別忘這四大啟用流程
【記者趙筱文／台北報導】LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」將於今日下午3點正式上線，用戶若想要繼續使用好友轉帳、儲值、繳費、乘車等功能，需將LINE App更新至最新版本後開通LINE Pay Money帳戶。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
騙過ChatGPT幫他編寫惡意程式！日本17歲高中生成功駭入最大連鎖網咖，偷走725萬份個資只為買寶可夢卡牌
日本國內最大連鎖網咖「快活CLUB」遭到駭客入侵，伺服器內超過700萬組會員個資外流，根據警方調查發現，幕後黑手竟然是一名年僅17歲、來自大阪的高二男生，而且從小對編寫程式頗有心得的他，甚至能騙過ChatGPT既有限制，幫他完成一套惡意程式，成功入侵大企業伺服器。 東京警視廳4日表示，快活CLUB 的官方伺服器被入侵一案，兇手是一名17歲來自關西大阪的高中......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 3
封小紅書卻不封臉書？醫狠酸「瑪利亞之牆」
[NOWnews今日新聞]中國社群app小紅書於昨（4）日起遭台灣刑事局根據《詐欺犯罪危害防制條例》啟動為期1年的封鎖措施，使用者近期將陸續無法開啟網頁與app。對此，時常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰轉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 65
一堆人在使用！數發部揭這5款高風險APP：個資、相片恐被看光
數位發展部（下稱數發部）於今(3)日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤等5款受測行動應用程式（App）的使用風險，並提供民眾具體的資安防範措施，提醒國人應提高警覺，以保障自身數位安全。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
仿鋼彈機器人亮相！ 「ARCHAX」可切換四輪行走 功能更精進
日本今年國際機器人展3日開幕，其中有一台機器人，高4.5公尺、重3.5噸，而且外型酷似鋼彈機器人，引起全場注目。這台機器人，其實2023年就曾公開初代機，經過兩年時間的改良，這次首度公開露面，不僅具備駕駛艙，還能切換四輪行駛模式，功能更加精進。TVBS新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
雙12接力！iPhone 17衝出史上最甜價 最高現折2410元
正式進入年末消費旺季，不管是電商平台瘋狂洗版，到百貨年終慶每天倒數，人人都在比誰折扣更狂。通訊業者傑昇通信雙12接力開跑，蘋果iPhone 17、17 Pro Max最高現折2,410元回饋果粉，三星熱銷摺疊旗艦Galaxy Z Fold7及國民機A56，活動期間59折起。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發起對話
記憶體荒 手機將掀漲價潮
全球記憶體晶片短缺，使得人工智慧（AI）和消費性電子業者爭奪有限的供應量，帶動記憶體價格水漲船高，手機廠商也已警告手機價格可能上漲。另據研調機構IDC指出，記憶體價格大漲將手機平均售價推向歷史新高，明年全球手機出貨量預料縮減0.9％。工商時報 ・ 1 天前 ・ 3
林楚茵稱瑞幸咖啡會滲透 蔡明彥：恐握你個資、位置及消費行為
[Newtalk新聞] 對於中國展店快速的瑞幸咖啡連鎖店可能來台擴展，民進黨立委林楚茵質疑點餐時透過它的app，可能會給中國滲透個資，國安局長蔡明彥今(3)日備詢時認同，「它的app風險在國外曾被提出來警告，因為下載後可能會掌握你的個資、位置、消費交易行為，他提醒大家注意」。假如用代理方式，國安局會提醒經濟部，「該必要的國安審查，我們這邊會來把關」。 中國啡連鎖店瑞幸咖啡可能來台展店，它的點餐流程，包括透過apps及線上點餐。民進黨立委林楚茵今日質詢國安局長蔡明彥時表示，中國滲透多元，是否會透過企業方式控制台灣。經濟部長龔明鑫說，經濟部沒有收到來台投資的訊息。瑞幸目前在美國證交會被質疑作假帳。現在最擔心的是它假代理，真實質經營。瑞幸咖啡如果上市，它要用掃描QR Code方式要求國人點餐時必須輸入相關資訊，包括手機可能下載了它的app。有中資演唱會進來台灣，要透過售票系統，經過台灣嚴格要求的實名制，是否會給中國需要的個資？「這會不會對國安局來講是一種新的滲透模式？」 蔡明彥則說，國安局對中國app資安非常重視，才會發布一連串的報告，做必要的警示。對於中國大陸連鎖咖啡店會不會進駐台灣問題，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 25
小紅書詐騙台人調無資料 內政部：封鎖一年
[NOWnews今日新聞]內政部警政署刑事局今（4）日宣布，「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，前經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格。該APP自113年迄今已涉入1,706件詐騙案件，...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 3
小紅書涉詐台人財損逾2億 平台無改進回應！內政部：將封鎖一年
內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間一年，後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規，並確保國人數位安全，再研議後續處置。民眾關心以後是否無法再瀏覽「小紅書...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 4
小紅書被封懶人包／為何被禁？300萬用戶必看5大重點！
生活中心／張予柔報導針對台灣用戶快速成長的社群平台「小紅書」，內政部與刑事局今（4）日下午宣布，依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，已對該平台啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。政府強調，此舉是為防止詐騙及假訊息蔓延，並非針對特定國家或涉及兩岸議題。這項措施牽動台灣超過300萬名用戶，也引發「為什麼被禁？不刪會不會被罰？用了會怎樣？」等討論。以下重點整理，讓你一次看懂。民視 ・ 12 小時前 ・ 2
機器人股達明所羅門開盤即一字鎖漲停！ 跳空大紅K兩理由曝光
今（4）日台股呈現強弱分明的震盪態勢，在台積電權王領跌下，加權指數目前下滑61點。不過，有兩種股票表現依舊亮眼：其一是受惠運價上漲的散裝航運強勢大漲；其二就是主推AI視覺的機器人雙箭頭達明（4585）與所羅門（2359），兩檔一開盤就直接鎖漲停。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
小紅書封鎖一文看懂／為何被禁？沒刪除會開罰嗎？300萬用戶影響秒懂
「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定期間1年。消息一出引發「被禁止原因、APP沒刪除是否開罰、使用會受何影響」等相關問題討論，《三立新聞網》一文帶你了解。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 7
小紅書一年詐損破2.4億 內政部出手封殺限流
小紅書一年詐損破2.4億 內政部出手封殺限流EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 發起對話