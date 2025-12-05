小紅書被禁1年「超少立委出來罵」？他曝1現象：習慣了

政治中心／綜合報導

中國社群APP「小紅書」涉入詐騙金額2.4億元，加上資安檢測不合格，內政部發函請母公司提出改善作為卻未獲回應，依法祭出停止解析及限制接取，暫定期間1年。對此，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲也解答「為什麼沒有立委跳出來罵內政部為什麼裁罰小紅書」，感嘆習慣了。

杜承哲發文，這次封小紅書依據的是《詐欺犯罪危害防制條例》，這一條專法是三黨共識，行政院依要求擬好草案後，三黨立委一起研議通過，當時通過，國民黨還嗆「民進黨8年做不到，我們一個會期就做到」，所以小紅書被封，行政院是依這個法律裁罰。

杜承哲提到，有人說「民進黨應該不要封」，那就等於「要求內政部違法護航單一個案」，如果內政部真的聽了，這時候這些立委又可以出來痛罵「內政部護航詐騙」、「紅共綠共一家親」了，所以就知道為什麼沒有立委跳出來罵內政部「為什麼裁罰小紅書」，因為這法是他們的政績。

杜承哲表示，當然也不排除馬上會有立委失憶然後跑出來被殺球啦「我們也習慣了」，如果要罵為什麼沒有罰臉書、line，那就是這部法沒有嚴格到可以罰到他們，他們努力去配合法條裡面的規範，而且這部法是有開罰臉書和line的，只是沒有像小紅書那麼誇張，所以大部分是罰款，「如果你覺得這些平台配合政府的15項標準，只是虛應故事，平台上還是很多詐騙，當然要反映給三黨立委，請他們修得更嚴才對」。

