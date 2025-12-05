小紅書被禁1年 閩南狼揭「封殺言論真凶」示警1事！

政治中心／江姿儀報導



中國社群平台《小紅書》在台灣的用戶已超過 300 萬，不少民眾天天瀏覽美妝、穿搭、旅遊等各類資訊。沒想到內政部昨（4日）下午宣布，為防範詐騙與假訊息傳播，已對該平台下達「網際網路停止解析與限制接取」指令，封鎖期限暫定一年。對此，歌手閩南狼（陳柏源）今（5日）稍早發文，透露去年底自己23萬粉絲的小紅書帳號遭中方封禁，質疑「真正封殺言論的，是來自中共的平台吧？」，並擔憂台人個資未受到小紅書平台的保障。





小紅書被禁1年掀論戰 閩南狼怒揭「3漏洞」示警：真正封殺言論的是中共！

中國社群平台「小紅書」將在台灣封鎖1年。（圖／翻攝畫面）

知名饒舌歌手閩南狼過去曾在中國發展，回到台灣後立場轉變，常公開批評中國，並以揭露自身經歷及反共創作受到關注，中共氣炸怒發通緝令。過去他的抖音、微博帳號陸續被封禁，連40萬粉絲影音平台帳號都被禁用。昨（4日）《小紅書》因資安問題遭台灣「封鎖1年」，今（5日）他在臉書發文，曬出自己的小紅書帳號頁面，表示「去年 12 月，我因為去中共拍統戰紀錄片批評中共政府，小紅書23.1萬粉絲的帳號直接被封。」。對於網路有人質疑「台灣不是言論自由嗎？為什麼要禁小紅書？」，他苦笑反駁「真正封殺言論的，是來自中共的平台吧？不然我帳號為什麼會被刪？」。

閩南狼23萬粉小紅書帳號被中方封禁，「真正封殺言論的，是來自中共的平台吧？」。（圖／翻攝閩南狼Youtube、閩南狼臉書）

閩南狼指出「小紅書平台在台灣沒有合法公司、沒有監管、沒有保護」，認為台人個資有外流風險，忍不住問「台灣人的資料流去哪裡了，難道大家真的不在乎？」。他也提到過去爭議，忍不住問「人看清真相後就不能改變嗎？」、「如果連『醒來』都會被罵，那以後還有多少看清真相的人敢站出來？」，坦言「我不完美，但我願意承擔。至少現在，我站在台灣。」，他希望大家能「一起醒過來」。





原文出處：小紅書被禁1年掀論戰 閩南狼怒揭「3漏洞」示警：真正封殺言論的是中共！

