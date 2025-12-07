小紅書被禁1年 非凡主播鄧凱銘哀號這事

〔記者林南谷／台北報導〕以打擊詐騙為由，內政部宣布封鎖中國知名社群媒體App「小紅書」1年，許多「小紅書」用戶在網路上哭喊「只是想好好看影片學彩妝、美甲，為什麼要限制」，非凡新聞台主播鄧凱銘也跟著發出哀號。

鄧凱銘在臉書發文一開頭表示，他沒有在用小紅書，但聽說....小紅書要被禁了，理由是詐騙內容很多，接著補了一句話：「我怎麼覺得....臉書好像比較多，以後是不是連紅色領帶都不能打了。」

內政部在臉書專頁表示，小紅書的涉詐問題持續升高，國安局檢測15項資安指標全部不合格，但平台經通報仍遲遲不改善、也不願依法提供必要資料，因此依《詐欺犯罪危害防制條例》啟動緊急防制措施，以保護民眾的資安與財產安全，而小紅書不配合，政府只能依法處理。

