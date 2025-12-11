小紅書設代表人能解套？馬士元：仍須改善資安打詐

（中央社記者高華謙台北11日電）小紅書因涉詐風險高，內政部命令暫行限制1年。內政部政務次長馬士元今天說，小紅書是100%中資，在台設代表人會有法律限制，且小紅書也會認為沒必要遵循中華民國法律；若小紅書願意設代表人，仍須對打詐、資安提改善計畫。

馬士元4日表示，中國社群平台小紅書資安檢測不合格，且近2年涉詐案1706件，經發函已讀不回，因此依詐欺犯罪危害防制條例第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，發布網際網路停止解析或限制接取的命令，暫定1年。

馬士元今天上午接受網路節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪時說，政府與Google、Meta、Line、Tiktok共4大業者合作打詐已能見到成效，而小紅書不配合政府管理，有詐騙黑數存在，加上在台用戶急遽攀升，因此已可預判詐騙集團將轉入小紅書。

馬士元比喻，小紅書就像一台走私進口、掛上海車牌的漂亮巴士，提供各式購物、旅遊資訊且可免費搭乘，但它沒通過安檢，還會闖紅燈，依照台灣交通規則就要攔下處理；或許有人會認為小紅書詐騙相對不高、也就是覺得其他品牌車違規更多，但政府依法就是要處理這輛走私巴士。

馬士元表示，台灣與中國使用大型社群平台的生態不同，唯一能在兩岸完全直通的「高速公路」就是小紅書，且台灣使用者的資料都是回傳至中國，在台灣完全無法看到小紅書的後台資訊。

馬士元表示，小紅書15項資安檢測全數違規，會不斷把個人手機資料撈回中國，像是相簿、通訊錄、臉部掃描解鎖資料、各式密碼、信用卡帳號等，甚至還會側聽、側錄，完全是個不受管制的平台，具綜合性風險，「我會把它標定為是一個有跟蹤騷擾、過度蒐集資料的軟體」。

黃暐瀚詢問，外界認為是否有需要對小紅書採取限制接取、停止解析這麼嚴厲的手段。馬士元說，執行法律是公務機關的責任，詐防條例42條有提到「緊急案件」，就是當民眾持續接觸詐騙風險網站，如果政府無法與業者溝通，就會構成緊急狀況；且與中國隊部分社群平台全面封鎖相較，台灣是設下障礙、讓使用上沒這麼順暢，作法較溫和。

馬士元表示，Meta等4大業者有在台灣設代表人，並持續下架違法廣告，保護潛在詐欺被害人，「政府現在完全沒辦法保護任何使用小紅書的國人，這是我們為什麼會用42條的原因」。

馬士元也說，小紅書是100%中資，即便要來台灣落地或設代表人，也要向陸委會、數發部或經濟部申請，會有法律上的限制與困難；且政府要求要有管道溝通，但若要溝通就會牽涉到必須遵循中華民國法律，小紅書當然不願意，因此會卡住。

黃暐瀚詢及，如果小紅書願意在台灣設代表人是否能夠解決。馬士元說，小紅書要先改善資安問題，且必須說清楚15項資安違規、言論審查等平台機制到底如何運作，也要針對打詐、資安問題提出改善計畫，但目前對方仍沒有任何回應。（編輯：翟思嘉）1141211