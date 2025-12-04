小紅書詐騙多卻拒改善 遭內政部限流一年

小紅書詐騙頻傳，遭內政部限流。（示意圖／東森新聞）





你有在用小紅書嗎？登入會開始感受到「好卡」！因為內政部對小紅書發布，網際網路停止解析與限制接取命令，簡單說，就是限制流量，暫定一年！因為有越來越多民眾在小紅書上被騙，總共有1706件、財損超過2億元。海基會曾發函要求小紅書的母公司提出具體改善作為，但都沒有得到回應，而這也成為全台首個被限流的平台。

要穿什麼、妝要怎麼化，上個小紅書滑一滑，馬上就會有靈感。但是用戶要注意，從4號開始，想要繼續使用這款APP，恐怕要多花點耐心，因為內政部針對小紅書發布了網際網路停止解析命令，也就是說未來整個頁面可能會無止盡地轉圈圈。

廣告 廣告

百萬人使用的應用程式裡，暗藏假投資、假網拍詐騙。從去年到今年，小紅書共涉及1706件詐欺案，造成財損超過2億元。警方想進一步調取資料，卻吃了閉門羹。

內政部政務次長馬士元：「平台上面各式各樣違法、違規行為的改善，發文到現在，我們給他20天的時間能夠回應，可是到目前為止，都沒有回覆我們任何的訊息。」

那臉書呢？根據刑事局統計，國內詐騙財損有七成都來自於臉書。今年第一季到第三季，通報Meta下架的廣告多達6萬800多則。但是臉書、IG至今沒有被停止解析，關鍵就在於這些APP在台灣接受法律管轄。

但是小紅書的母公司，對於我國請求不但不讀不回，更被國安局查出15項資安指標通通不合格，包含蒐集位置、通訊錄，讀取裝置上儲存空間；未啟動時上傳非必要個資，過度填寫個資，逕向第三方共享個資，強迫同意不合理隱私條款等等。如果註冊時曾上傳影像、聲音，就有可能被傳送到中國特定位置儲存，後續這些資料會被如何使用，都成了未知數。

打詐指揮中心副執行秘書賴正庸：「應該在幾個小時之內，民眾就會陸續感覺到使用的速度、接觸上網的速度會開始受到影響，禁用不是我們詐防條例裡面的處分。」

小紅書不只詐騙多到亮紅燈，更是踩到我國紅線。

更多東森新聞報導

鯛魚排檢出禁藥「假的」！雲林縣府：協助業者求償

新／鬧鯛魚排烏龍 女助理背景起底！聯繫不上警協尋中

妤玟超驚艷分享！好用到堪比萬元頂級乳霜！ 11項世界專利的「外泌體」抗老乳霜 蓓朵娜瑰泌系列

