小紅書詐騙案今年756件 刑事局公布樣態分析
內政部日前宣布封鎖小紅書1年引發社會討論，刑事局今（10）公布小紅書涉詐案件數和態樣，去年和今年涉詐案分別為950件及756件，其中以「假網拍」類型最多。
根據刑事局165統計，今年1月至11月涉及「小紅書」平台詐騙案件數共計756件，分析主要態樣分別以「假網拍」、「解除分期付款」及「假投資」類型居多，詐騙手法前5名依序為「假網拍」283件、「解除分期付款」196件、「假投資」51件、「假交友」43件及「色情應召詐財」23件。
另2024年1月至12月，該平台涉詐案件共計950件，詐騙手法前5名依序為「解除分期付款」477件、「假網拍」261件、「假交友投資詐財」39件、「色情應召詐財」36件及「假投資」29件。
警方分析，其中於「解除分期付款」、「假網拍」及「假投資」等案件中，民眾多為透過小紅書內建市集交易平台聯繫，隨後詐騙集團會導引被害人使用LINE等通訊軟體進行後續聯繫，再引導被害人至7-11賣貨便、全家好賣等平台賣場進行交易。
交易期間假買家會聲稱無法完成訂購等話術，並傳送上述賣場的假客服網址或LINE帳號；接著假冒賣場之平臺客服會以「未開通金流服務」、「未簽署託運條款」、「未完成實名制認證」、「未簽署誠信交易」或其他理由，要求被害人配合後續「網路銀行轉帳」進行驗證作業，最終導致被害人誤信而遭騙。
刑事局自2024年8月至114年11月止，共計通報TWNIC（財團法人台灣網路資訊中心）執行5萬8882組詐騙網站停止解析，另有關網路平台涉詐違規者，為督促業者遵循我國法律，並落實平台廣告、內容源頭管理，已蒐報Meta網路廣告「未揭露委託刊播者、出資者相關資訊、管理系統缺失及未限時下架詐騙廣告」違法事證，置今年11月止已函請數發部裁罰計3次，累計罰鍰已達1850萬元。刑事局與各地方(政府)警察局持續蒐報涉詐廣告與詐騙內容，立即通報下架，並彙整違法態樣，函報數發部裁罰。
另因應近日「Dcard」平台員警評論小紅書一事，鑒於詐騙集團手法日新月異，特別是涉及跨境網路平台及如虛擬貨幣案件，詐騙手法迭代更新的速度極快，第一線基層員警每天必須面對處理大量、各類型案件，未受理到並不代表案件不存在，且經查165系統確實有受理民眾小紅書相關詐騙案件，刑事局將利用各種公開場合加強宣導，如涉及公務上訊息，不應在網路上洩漏或評論，以免影響機關形象及公務倫理。
刑事局呼籲，民眾如遇詐騙情事應勇於出面檢舉，刑事局將持續透過「165打詐儀錶板」網站揭露詐騙話術與最新案例，並結合產官學及社群力量，攜手全民提升防詐免疫力，也請民眾遇詐即報案、勇於檢舉讓詐團無所遁形，共同守護社會信任與民眾財產安全。
延伸閱讀
徐千舜翻白眼了！詐團冒榮總賣力演15分鐘…報警就對了
台灣民間反詐騙協會拜會內政部 強化合作與金流返還機制
影/科技公司誆投資虛幣削3500萬 新北警破詐團逮7人
其他人也在看
無印良品透過大豆實現資源循環 (圖)
無印良品與大人物農產運銷合作社合作，透過契作雜糧大豆，節省30%農業用水，並製作系列大豆製品，除了豆奶、醬油、豆皮外，豆渣也做成餅乾，並在門市設立「良品市場」，產品獲利投入森林復育，再將林業剩餘資材作店面裝飾製成生物炭除濕包，實現資源循環利用。中央社 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
台中大甲深夜持刀鬥毆案 警逮2嫌送辦
（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市大甲區昨天深夜發生鬥毆事件，1人遭持刀及空氣槍攻擊受傷，台中市警察局大甲分局今天宣布，逮獲2名涉案人，起出作案刀具及空氣槍，全案依恐嚇及傷害罪嫌送檢方偵辦。中央社 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
【每日揭詐】收朋友訊息「出事了」 全台昨兩案合計遭騙1200萬
防詐中心公布最新統計資料，12/8全國共受理525件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億3805.7萬元。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
基層警指未受理過小紅書詐騙 新北前公司負責人遭詐150萬
刑事局指出，一名家住新北市、曾是多家公司負責人的60多歲余姓女子，因疫情期間生意失敗，虧損巨大，急需求職賺錢，本來就因工作需要常透過小紅書購買商品，因此在小紅書上看到賺錢資訊，被引導至Line，只要每天測試網速點擊網站，每筆可獲得50元，積滿1000元可提領，也曾成...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 發起對話
施政3年塞車越發嚴重 蔣萬安：部分有成效、加倍努力
台北市長蔣萬安執政將滿3週年，本報檢視3週年施政，市區塞車之苦越發嚴重，就連市府鼓勵搭乘大眾運輸，現在連搭捷運也常塞車；蔣萬安今（10）天表示，部分改善措施有成效，持續聆聽各界意見，加倍努力改善。蔣萬安就職3週年，近期將透過各項視察行程安排，展現施政進度；首先安排到在政大校園內的景美溪及指南溪匯流口自由時報 ・ 9 小時前 ・ 2
合庫金控參與黑面琵鷺救援 (圖)
農業部10日舉行「農業永續ESG成果交流暨表揚典禮」，合庫11月與農業部生物多樣性研究所簽署合作備忘錄，共同啟動「黑琵守護網專案」。合庫金控行政處長張聰益（圖）表示，合庫長期致力生態保育，也推動「黑面琵鷺全球影像直播」。中央社 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
打詐封「小紅書」 有用？侯友宜點名中央2源頭
內政部以「打詐」為由封鎖「小紅書」，新北市長侯友宜今（9）日表示，打詐最重要是預防，預防最主要是從源頭開始管理起，源頭最主要有兩個單位，一個是數位發展部，一個是金管會，從源頭阻詐才能發揮最大的功能。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
獨家》高雄檳榔攤兇手重回案發地冷血觀察 鞋子沾染血跡露餡
高雄市呂姓男子涉嫌持刀砍死檳榔攤王姓老闆娘，鑽無尾巷、小路繞一大圈後，重回案發地不到100公尺娃娃機店騎樓地，遠距離觀察命案現場，警方清查周邊可疑人士，發現呂男鞋子沾染血跡，比對鄰居拍攝殺人畫面，當場將呂男依殺人罪嫌逮捕；檢警下午相驗以釐清死因。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
北韓發射多發砲彈 南韓評估冬季常規演練
南韓軍方今（10）日證實，北韓昨（9）日以多管火箭發射系統，發射了10發炮彈。南韓聯合參謀本部官員表示，這些火箭炮昨天從朝鮮半島西部，朝黃海方向發射。南韓軍方評估，這次發射砲彈，可能是北韓軍隊冬季的例中廣新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
禁令一出反爆紅！小紅書下載量衝前3名 醫揭民眾心態：已經習慣了
內政部以中國社群平台「小紅書」涉有詐騙風險，宣布將其封鎖一年，而此消息一出，反而引起用戶強烈關注。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書貼出手機App排行榜單截圖，小紅書在被宣布封禁反而爆衝到前3名。蘇一峰也分析台灣民眾的心態，他直言，可見人民已經習慣政府的套路。 中國社交平台「小紅書」因資安檢測不合格，且對台灣官方發函未回應，內政部自4日起發布命令，暫行封鎖一年。......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 10
不到3天破百萬用戶！LINE Pay Money加碼0手續費 網讚：超級佛心
（記者石耀宇／綜合報導）全新LINE Pay Money 服務上線後，迅速成為網路關注的熱門話題之一。12月3 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
中俄戰機聯飛包夾日本！航跡圖曝光 疑對「台灣有事」施壓
中日緊張局勢加劇，日本防衛省統合幕僚監部指出，中國與俄羅斯的轟炸機9日在日本周邊大規模活動，其中包括兩國的轟炸機編隊共同飛行。由於中國航母「遼寧號」同時現蹤日本附近海域，日方注意到這是首次出現中俄戰略轟炸機與中國航母在相近時間範圍內同時動作的情況，時機敏感。因此，日方研判，此舉恐是中俄在對日本施壓。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 6
偽造悠遊卡詐82萬僅分2萬！ 女高中生掏15萬求原諒
18歲董姓女高中生與2名未成年少年涉嫌破解悠遊卡系統、偽造退費詐得82萬餘元遭起訴，士林地院開庭時，董女坦承犯行，稱僅分得2萬餘元，並願提出15萬元調解，法院已將全案改以簡易判決程序審理，預計今年底宣判。鏡新聞 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
兒才涉霸凌！賴瑞隆突PO黑白照寫「想念陳菊」網嚇壞 12分鐘後急加8字又刪文
急補8字後貼文消失了？民進黨立委賴瑞隆在世界人權日發文紀念美麗島事件，卻因貼上陳菊黑白照並寫下「想念陳菊」引發巨大誤會，不少民眾驚問「花媽怎麼了？」該貼文隨後匆忙修改，但最終仍從粉專消失。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 發起對話
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 6
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 4 小時前 ・ 99
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 2 小時前 ・ 7
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 351
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 33