小紅書詐騙案今年756件 刑事局公布樣態分析

內政部日前宣布封鎖小紅書1年引發社會討論，刑事局今（10）公布小紅書涉詐案件數和態樣，去年和今年涉詐案分別為950件及756件，其中以「假網拍」類型最多。

刑事局今公布小紅書相關詐騙數據。（圖／資料畫面）

根據刑事局165統計，今年1月至11月涉及「小紅書」平台詐騙案件數共計756件，分析主要態樣分別以「假網拍」、「解除分期付款」及「假投資」類型居多，詐騙手法前5名依序為「假網拍」283件、「解除分期付款」196件、「假投資」51件、「假交友」43件及「色情應召詐財」23件。

廣告 廣告

另2024年1月至12月，該平台涉詐案件共計950件，詐騙手法前5名依序為「解除分期付款」477件、「假網拍」261件、「假交友投資詐財」39件、「色情應召詐財」36件及「假投資」29件。

警方分析，其中於「解除分期付款」、「假網拍」及「假投資」等案件中，民眾多為透過小紅書內建市集交易平台聯繫，隨後詐騙集團會導引被害人使用LINE等通訊軟體進行後續聯繫，再引導被害人至7-11賣貨便、全家好賣等平台賣場進行交易。

交易期間假買家會聲稱無法完成訂購等話術，並傳送上述賣場的假客服網址或LINE帳號；接著假冒賣場之平臺客服會以「未開通金流服務」、「未簽署託運條款」、「未完成實名制認證」、「未簽署誠信交易」或其他理由，要求被害人配合後續「網路銀行轉帳」進行驗證作業，最終導致被害人誤信而遭騙。

刑事局自2024年8月至114年11月止，共計通報TWNIC（財團法人台灣網路資訊中心）執行5萬8882組詐騙網站停止解析，另有關網路平台涉詐違規者，為督促業者遵循我國法律，並落實平台廣告、內容源頭管理，已蒐報Meta網路廣告「未揭露委託刊播者、出資者相關資訊、管理系統缺失及未限時下架詐騙廣告」違法事證，置今年11月止已函請數發部裁罰計3次，累計罰鍰已達1850萬元。刑事局與各地方(政府)警察局持續蒐報涉詐廣告與詐騙內容，立即通報下架，並彙整違法態樣，函報數發部裁罰。

另因應近日「Dcard」平台員警評論小紅書一事，鑒於詐騙集團手法日新月異，特別是涉及跨境網路平台及如虛擬貨幣案件，詐騙手法迭代更新的速度極快，第一線基層員警每天必須面對處理大量、各類型案件，未受理到並不代表案件不存在，且經查165系統確實有受理民眾小紅書相關詐騙案件，刑事局將利用各種公開場合加強宣導，如涉及公務上訊息，不應在網路上洩漏或評論，以免影響機關形象及公務倫理。

刑事局呼籲，民眾如遇詐騙情事應勇於出面檢舉，刑事局將持續透過「165打詐儀錶板」網站揭露詐騙話術與最新案例，並結合產官學及社群力量，攜手全民提升防詐免疫力，也請民眾遇詐即報案、勇於檢舉讓詐團無所遁形，共同守護社會信任與民眾財產安全。

延伸閱讀

徐千舜翻白眼了！詐團冒榮總賣力演15分鐘…報警就對了

台灣民間反詐騙協會拜會內政部 強化合作與金流返還機制

影/科技公司誆投資虛幣削3500萬 新北警破詐團逮7人