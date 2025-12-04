小紅書詐騙1706件遭禁用1年 「1社群」網路詐騙30天破5萬則通報慘成第一

內政部與刑事局昨（4日）宣布中國APP「小紅書」2年內涉詐騙1706件、資安檢測不合格，即日起啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖1年。（東方IC）

內政部與刑事局昨（4日）宣布中國APP「小紅書」2年內涉詐騙1706件、資安檢測不合格，即日起啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖1年。不過根據數發部統計資料，網路社群平台涉詐通報數，臉書（Facebook）在詐騙媒介比例仍是第一，時下流行的Threads則排行第二。

中國APP「小紅書」台灣用戶已超過300萬人，但刑事局指出，小紅書資安檢測不合格，且2年內涉詐騙1706件，造成民眾財產損失2.4億元，為防堵高風險平台持續危害國人資訊安全與財產權益，即日將依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對小紅書啟動「停止解析及限制接取」命令，暫定為期1年。

不過，根據數發部的「網路詐騙通報查詢網」統計，截至4日晚間11點，過去30天通報疑似詐騙訊息總數共有78638則，其中確認是詐騙訊息為28595則，占36.36%；確認是高風險訊息為11952則（15.20%）；確認非詐騙訊息為19,122（24.32%）。其中詐騙樣態中，產品服務有34345則，比例最多；其次是身分冒充，有13631則，接著依序為金融投資、意外之財、愛情交友等。

至於詐騙媒介比例，排名第一的是Facebook有52328則；第二則是Threads有10374則；第三Instagram有7454則；接著依序分別為，Meta廣告聯播網有5530則、Meta Msg有4709則、Line有973則、Google有288則、Tiktok有287則。

網路詐騙通報查詢網曝光近30天的網路詐騙統計，第一名是臉書。（翻攝自網路詐騙通報查詢網）

