小紅書遭內政部封鎖一年 警政署曝真相：15項資安檢測「全數違規」

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

內政部宣布為了打擊詐騙，將封鎖「小紅書」1年，由於此舉引起熱議，警政署也澄清表示，刑事局依據165專線數據統計，自去年1月至今年11月，受理涉及「小紅書平台」的詐欺案達1706件，財損金額新台幣2億4768萬餘元，其中1件被害金額高達820萬元，顯示小紅書已淪為詐欺犯罪溫床。

警政署表示，國安局也在今年7月2日發布對於包含小紅書平台在內共5款中國製APP進行資安抽檢，其中小紅書在15項檢測指標中「全數違規」，存在「過度蒐集個資」與「權限濫用」等重大資安疑慮。

有鑑於小紅書涉詐事證明確、資安檢測嚴重違規，除已嚴重侵害民眾權益、擾亂社會秩序，並構成國家安全潛在風險外，小紅書在面對我國改善要求也置之不理，完全符合《詐欺犯罪危害防制條例》的「緊急案件」要件，為阻斷我國民眾遭詐損害擴大，刑事局才依法對小紅書實施停止解析處置。

而相較於小紅書拒絕溝通，台灣民眾普遍使用的Meta（Facebook、Instagram、Threads）、TikTok、Google（YouTube）及LINE等4大業者7個平台，4大業者皆已公告為「納管業者」；除需遵守我國法律，接受政府監管，並於國內設有法律代理人處理相關爭議，採行「強制身分驗證」及「防詐計畫審查」等高強度監理詐騙，與小紅書完全無法聯繫的情況截然不同。

警政署表示，自去年8月至今年11月，經警察機關通報Meta（Facebook、Instagram、Threads）下架詐騙廣告共11萬2054件、Google下架4472件詐騙廣告、LINE共停權9萬2831筆詐騙帳號；而Meta在今年7月也自行揭露統計，過去2年在台共移除 430 萬則詐騙廣告。

警政署指出，對於所有違規者，政府一視同仁、絕不寬貸，以Meta為例，就因「廣告未揭露資訊、管理系統缺失及未限時下架詐騙廣告」等事由，至今年止已連續裁罰3次，累計罰鍰達1850萬元；刑事局及相關主管機關亦持續蒐報有無涉詐廣告及貼文，若有違規，即依法處置並裁罰。

警政署強調，政府對Meta、Google、TikTok、LINE等納管平台業者採取「嚴格監理、依法重罰」的治理模式，對小紅書採「停止解析」，也因小紅書拒不配合接受管理，二者處置方式雖異，但打擊詐欺目標完全一致。

