小紅書遭內政部暫禁1年 洪秀柱：因噎廢食

〔記者林欣漢／台北報導〕中國APP「小紅書」因涉詐案件多，且對我政府發函「已讀不回」，遭內政部暫禁1年。前國民黨主席洪秀柱今日撰文批評執政黨因噎廢食，詐騙不抓，反封青年社群平台。「民進黨，不要再假裝保護人民了。你們只是在掩飾自己的治理失敗、治安崩盤、執政無能。」

海基會秘書長羅文嘉日前指出，據統計去(2024)年全年有關小紅書的詐欺案共有950件，包含假網拍、假交友、假投資等等，今年1至9月則有703件。除詐欺案外，還有違反著作權、妨礙名譽、違反洗錢防治法等其他類型案件，近2年各有20餘件。有協助行政院透過「航空雙掛號」，將相關行政文書送達小紅書母公司，但小紅書方面沒有任何回應。

廣告 廣告

洪秀柱表示，小紅書上大多是美妝教學、穿搭分享、旅遊攻略以及各種生活訊息，很多人靠它學化妝、學風格、找生活靈感。政府一句話，把年輕人每天使用的平台封掉，就像家長把孩子費心收集的卡牌全丟掉，還說是為了「保護」。這不是保護，這是權力暴力！

洪秀柱說，民進黨這次以「打詐」為名，把小紅書封鎖1年，完全是粗暴、懶惰、無能的政治操作。「當詐欺犯搭上公車，妳不去抓詐欺犯，是不是要把公車封1年？」治不了詐騙，就封平台；抓不到犯人，就處罰全體用戶；做不好治安，就剝奪年輕人的資訊自由。這叫懶政、怠政、失能到極點！

洪秀柱批評，自稱進步的民進黨，對年輕人的網路人權：網路空間的自由、生活、權益，到底有沒有一點尊重？今天封小紅書，明天是不是所有年輕人愛用的平台，只要民進黨不高興，都可以被貼上「打詐」標籤而封掉？年輕世代的自由，不該被無能的政府踐踏！年輕世代的使用權，不該被政治犧牲！

【看原文連結】

更多自由時報報導

抓到了！ 沈伯洋帶女兒散步遭突襲 警方追出涉案人送辦

府院拍板 財劃法不副署 停砍年金法案比照 賴、卓明對外說明

反制藍白毀憲、削弱國防 卓榮泰PO黑白照：將善盡民主憲政守門人職責

拒台灣人入境、用龍蝦懲罰你！「這國」進口狂瀉逾7成

