小紅書遭封爆下載潮！登排行榜第一名 Cheap分析原因超中肯
中國社群平台「小紅書」因涉有詐騙風險，遭內政部宣布將封鎖一年。行政院長卓榮泰進一步表示，若平台未在期限內改善安全措施，政府不排除全面封鎖其在台灣的網路使用。然而封鎖消息一出，反而引起用戶強烈關注，小紅書在台灣App Store社交類應用程式排行榜中一舉登上第一名，超越Threads，形成戲劇化反差。
根據PTT八卦版一名網友觀察指出，小紅書在封鎖消息曝光後即登上社交應用程式榜首，同時一款用於翻牆的VPN工具也奪得工具類應用排行榜第一。他質疑是否因話題效應，讓小紅書在台灣「意外爆紅」。
擁有百萬粉絲的知名網紅Cheap亦於社群平台發文分享，指出小紅書在免費社交榜單中竄升至首位。他表示，過去小紅書的使用者以女性居多，使用族群相對固定，但此次因政府頒布封鎖令，反而引發下載潮。他調侃道：「政府：這個詐騙很多，又不給管，很危險。民眾：沒用過，真的假的，我來看看多恐怖。」
此現象引來大批網友熱議。有網友留言指出：「潘朵拉效應，越禁止人越有興趣」、「小紅書超好用，去哪玩都靠這個」、「有政府幫忙宣傳，下載成第一名」、「其實真實原因是小紅書不註冊成為合法在臺，綠政府就沒法透過罰錢來撈油水」、「民進黨才是中共同路人吧，不只總統要幫大陸搞經濟，現在還幫小紅書衝排行」。
另有聲音質疑封鎖標準不一。有留言提到：「小紅書被下架，是因為不配合司法調查，而且在台灣也沒有聯絡處。如果真的是因為大陸背景的問題，那為什麼抖音沒被禁，只有小紅書被處理？」Cheap則回應「我有說是因為大陸背景嗎？身為一個台灣人，連基本的閱讀能力都沒有，好可憐喔。」
