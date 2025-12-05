小紅書遭封鎖一年引發民怨 府：尊重、支持內政部決策
「小紅書」App近兩年涉1706件詐騙案件，資安檢測不合格，且發函已讀不回，遭內政部命令暫行封鎖一年，此舉引發民怨。總統府發言人郭雅慧今天表示，小紅書涉詐騙案件無法配合政府追查，總統府尊重並支持內政部的決策。另外，總統賴清德日前接受外媒專訪，提到願助美製造全球50%晶片，引發討論。郭雅慧對此回應，50%不單指台灣投資，還包括日本、南韓以及美國的本土企業。
刑事局昨天指出，小紅書App涉入1706件詐騙案件，內政部將對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間一年，將視小紅書母公司是否善意回應、主動配合台灣相關法規並確保民眾數位安全，再研議後續處置。消息一出，引起許多民眾抱怨，質疑其他社群平台涉入的詐騙案件更多。
郭雅慧今天上午陪同總統賴清德出席「第23屆亞太腎臟醫學會議暨台灣腎臟醫學會114年度會員大會學術演講會」開幕式，她受訪表示，內政部第一時間已向國人報告說明，因小紅書涉及詐騙案件無法配合政府追查，還有一些資安檢測未合格，總統府尊重內政部的決策，也表達支持。
此外，對於媒體報導中國正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，數量一度高達逾百艘，規模創歷來之最。郭雅慧回應，這樣的軍事行動不單單只有局限在印太區域，而是分布在整個西太平洋。
她表示，賴總統責成國防部與國安相關單位持續掌握、即時回報，國家安全無虞，國人可以安心；也呼籲中國要善盡大國責任，行為應有所克制，台灣將持續與友盟共同維護和平、穩定安全。
媒體也詢及，賴總統近日接受《紐約時報》（The New York Times）「DealBook Summit」論壇專訪，提及願助美製造全球50%晶片，引發關注。郭雅慧表示，所謂50%不單指台灣的投資，還包括日本、南韓及美國的本土企業。
對於美國希望未來幾年能製造全球40%到50%的半導體晶片，能不能成功，郭雅慧則說，這當然要看美國企業、美方政策後續的進行。
郭雅慧強調，對台灣來說，半導體產業布局全球，其實是去貼近各國的訂單。台積電或這些半導體企業，關鍵技術還有決策總部都留在台灣，所以沒有掏空台灣的問題。
至於賴清德提到會幫助中國的經濟，被在野黨批評「通匪、資助共匪」，郭雅慧回應，不針對情緒性的發言做評論。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
被爆搬進台北豪宅！簡舒培曝住戶「聽到黃國昌」直喊：壞鄰居
民眾黨主席黃國昌被爆住進台北大安的一處豪宅，大樓品質佳，也位於精華地段、管理費驚人；他本人對此回應「我2023年把汐止老家拆了以後，當然就要在外面租房子住啊！」而台北市議員簡舒培也實際詢問到該豪宅的住戶，對於「黃國昌成為鄰居」這件事，「他就直接回答說是壞鄰居。」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 5
不配合監管！小紅書因詐騙「被封1年」總統府：支持內政部決策
內政部將對小紅書發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。對此，總統府發言人郭雅慧今（5）日表示，總統府尊重、支持內政部的決策，因為詐騙案件無法配合政府追查，且資安檢測不合格。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
財劃法覆議案遭藍白聯手封殺 59票反對、50票贊成
行政院對立法院11月14日三讀修正財劃法部分條文提出覆議案，立法院會今天（5日）記名投票表決，在藍白人數優勢下，覆議案以59票反對、50票贊成，在藍白人數優勢下遭否決。這也是行政院長卓榮泰於一年半任期內，第八次提出覆議且遭封殺。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 40 分鐘前 ・ 79
封鎖小紅書一年！內政部挨轟 劉世芳：視台灣法律為無物「不值得支持」
內政部昨(4)日無預警宣布，因中國社群平台「小紅書」涉多起詐騙案且業者無回應，將對「小紅書」停止解析、限制接取1年。消息一出引發民怨，對此，內政部長劉世芳今(5)日回應，內政部都是依《詐欺犯罪危害防制...華視 ・ 51 分鐘前 ・ 11
總統府力挺禁小紅書 綠議員嗆反對者「被詐騙真的死好而已」
民進黨政府以防詐騙為由突然宣布封鎖中國大陸社群平台「小紅書」1年，總統府發言人郭雅慧今（5）日說，這部分內政部在第一時間就有跟國人報告跟做說明，因為詐騙案件沒有辦法配合政府的追查，還有一些資安檢測並沒中廣新聞網 ・ 59 分鐘前 ・ 5
錄到一半出事了！胡瓜突開嗆曾國城「待電視圈丟臉」 衝突內幕曝光
胡瓜以及陳亞蘭首度獻上通告處女秀。面對即將登場的胡瓜新節目，徐乃麟也開玩笑嗆說：「華視八點檔以前都被瓜哥包辦！」胡瓜立刻回擊：「《百戰百勝》還不是你拿去做了！」兩人深厚的交情及默契十足的互虧讓現場瞬間笑成一片。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 41 分鐘前 ・ 發起對話
水電師傅月收入曝光 月薪3萬台女秒改口願意交友
裝修媒合平台「師虎來了」近日發布一支街訪影片，內容詢問台灣年輕女性對水電師傅的觀感。兩名受訪者坦言，過去對水電行業印象不佳，認為工作環境髒亂、薪資不高，甚至脫口而出「沒有讀那麼多書的人才會去做」。當節目安排的年輕水電師傅現身、並透露實際收入後，原先態度保留的兩人立刻改口。中天新聞網 ・ 48 分鐘前 ・ 1
刑事局：小紅書沒回應、不提供資料 是被封鎖原因
數位發展部前天點名抖音、小紅書、微博等五款行動應用程式，有資安風險，昨天內政部就以小紅書未配合台灣法律納管，有涉詐及資安問題為由，發布封鎖一年處置；刑事局表示，沒納管、沒回應、不提供資料，是小紅書被封鎖原因。聯合新聞網 ・ 7 小時前 ・ 492
2016選輸 朱立倫：從政最大挫折
國民黨前主席朱立倫上月剛卸任，昨受邀回母校建中演講，談及過去從政經歷，自認在2016總統大選前都很順遂，2016敗選是人...聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 39
葛仲珊消失九年終於露面！神隱原因全說了 回歸歌壇第一步推新單曲
首位以嘻哈饒舌風格入圍金曲獎最佳國語女歌手的葛仲珊（Miss Ko），沉潛九年後終於正式回歸樂壇。她宣布將於 2025 年末推出全新專輯《soul.food 靈食》，象徵她重返舞台、展開全新的音樂旅程。今日（12/5）率先推出新單曲〈b.complex B群〉並全面上架，MV 也將於今晚八點正式公開，宣告她蓄勢待發的全新開始。三立新聞網 setn.com ・ 36 分鐘前 ・ 發起對話
內政部封鎖「小紅書」 藍黨團批：在台灣蓋綠色數位長城
大陸APP「小紅書」在台用戶超過300萬人，不過因為涉及詐騙1706件，造成財損近2.5億元，遭到內政部下令封鎖暫定1年。國民黨立法院黨團今（5日）抨擊，賴清德政府「抗中」喊的震天價響，結果學的最像共產黨的就是總統賴清德本人，學對岸的「網路長城」在台灣蓋「綠色數位長城」，他們要求政府立刻撤回這種擾民又無效的封鎖命令。中時新聞網 ・ 54 分鐘前 ・ 3
重大喜訊，美國出手替台灣正名？網傳台灣主權象徵法過關 報告曝法案內容
美國總統川普（Donald Trump）2日簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案規定期檢討其對台交往準則，至少每5年向國會提交更新報告，引發中國跳腳外也掀起外界對台美關係的討論。日前，網路傳出「重大喜訊！美國出手替台灣正名，台灣正式獲主權認可」的影片及訊息，內容宣稱美國通過《台灣主權象徵法......風傳媒 ・ 44 分鐘前 ・ 4
怨沒人回應很失望！陳佩琪自爆夫妻年報稅700萬：我喜歡鱷魚紋路的皮包
民眾黨前主席柯文哲昨（4）日和民眾黨主席黃國昌合體直播，柯文哲的太太陳佩琪今（5）日發文直呼，內心激動有感。她說，上篇寫的搜索票上的罪證，等很久都沒人回應她，她很失望，還說自從柯文哲從政後，夫妻兩人平均年報稅額約700萬。她又提到，自己很喜歡鱷魚紋路的皮包，但太貴了，又較不環保，所以都買牛皮壓鱷魚紋來用，平常去醫院背環保袋，但年久沒用，都長黑斑了。三立新聞網 setn.com ・ 34 分鐘前 ・ 2
國民兵華府巡邏遇襲喪命 川普下令降半旗致哀
（中央社記者侯姿瑩華盛頓4日專電）來自西維吉尼亞州的國民兵貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）上週在白宮附近巡邏遭槍擊後，不幸身亡。美國總統川普下令即刻起至今天日落為止，全美各地降半旗致哀。中央社 ・ 7 小時前 ・ 7
驚悚畫面曝光！陸軍彰化實彈演練出包 「榴彈射偏」波及3戶民宅
陸軍昨（4日）在彰化縣溪州鄉實砲射擊演練出包！一枚155公厘榴彈射偏，連續擦撞3戶民宅，造成居民家中遮雨棚、鋁門、圍牆受損，途中還撞斷一棵樹，最後落在250公尺外的民宅旁，所幸無人受傷。軍方人員隨即將其尋獲，同時致贈慰問金安撫受驚居民。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 162
小S錄音室淚崩狂罵賈永婕 「台詞藏洋蔥」具俊曄現身默默守候
今年台北101跨年煙火找來小S獻聲擔任宣傳影片旁白。昨賈永婕貼出錄音的幕後花絮片段，隨即掀起網友討論。小S數度唸到淚崩，其中還可以在裡頭看見具俊曄的身影，賈永婕感性喊話：「沒想到成功了。在那麼痛的時刻，你還是做到了。」今年是小S首個沒有大S的跨年，配音過程中，賈永婕一直在小S身邊陪伴，還有眼尖網友發自由時報 ・ 6 小時前 ・ 61
12萬包鯛魚片下架損失逾1200萬！口湖加工合作社將求償、暫不提告
高雄市衛生局11月26日在全聯「台灣鯛魚排」產品檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，但昨晚案情大逆轉，高市衛生局坦承因電腦設定疑遭更改而誤判，向業者及大眾致歉，供應商口湖魚類生產合作社與養殖戶今（5）日早上舉辦記者會，強調零檢出完全合格，並指出目前已回收下架至少12萬包鯛魚片，損失逾1200萬，會委由律師自由時報 ・ 1 小時前 ・ 103
朱立倫、楊智伃涉違集遊法 北檢傳喚說明 訊後請回
台北地檢署偵辦不實連署案，4月17日約談黃呂錦茹等人，前國民黨黨主席朱立倫、發言人楊智伃等人被控召集群眾到北檢外集會，遭警方以違反集遊法函送法辦。北檢今天（5日）傳喚朱立倫、楊智伃說明。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 37
以色列獲准參加2026年歐洲歌唱大賽 愛爾蘭等4國退賽
（中央社日內瓦4日綜合外電報導）歐洲歌唱大賽主辦單位今天決定允許以色列參加2026年賽事，並宣布一系列措施來回應外界對於以色列參賽的批評聲浪。愛爾蘭、荷蘭、西班牙、斯洛維尼亞隨即宣布退賽。中央社 ・ 9 小時前 ・ 51
小紅書遭禁300萬用戶受影響 郭正亮：民進黨恐流失數十萬票
內政部4日以涉及詐騙案件1706件、財損超過2億元為由，即日起對小紅書APP實施網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間為一年。此舉引發輿論譁然，前立委郭正亮直言，台灣有300萬人使用小紅書，民進黨此舉恐怕惹怒這些使用者，「搞不好少了幾十萬票」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2