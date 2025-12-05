小紅書遭封鎖一年引發民怨 府：尊重、支持內政部決策

「小紅書」App近兩年涉1706件詐騙案件，資安檢測不合格，且發函已讀不回，遭內政部命令暫行封鎖一年，此舉引發民怨。總統府發言人郭雅慧今天表示，小紅書涉詐騙案件無法配合政府追查，總統府尊重並支持內政部的決策。另外，總統賴清德日前接受外媒專訪，提到願助美製造全球50%晶片，引發討論。郭雅慧對此回應，50%不單指台灣投資，還包括日本、南韓以及美國的本土企業。

刑事局4日公布小紅書APP在台涉詐113年有950件、總財損為新台幣1億3290萬餘元；114年1至11月有756件、總財損達1億1477萬餘元。內政部將對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。

刑事局昨天指出，小紅書App涉入1706件詐騙案件，內政部將對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間一年，將視小紅書母公司是否善意回應、主動配合台灣相關法規並確保民眾數位安全，再研議後續處置。消息一出，引起許多民眾抱怨，質疑其他社群平台涉入的詐騙案件更多。

郭雅慧今天上午陪同總統賴清德出席「第23屆亞太腎臟醫學會議暨台灣腎臟醫學會114年度會員大會學術演講會」開幕式，她受訪表示，內政部第一時間已向國人報告說明，因小紅書涉及詐騙案件無法配合政府追查，還有一些資安檢測未合格，總統府尊重內政部的決策，也表達支持。

內政部將封鎖「小紅書」一年引發民怨，總統府發言人郭雅慧今5日表達府方支持立場表示，詐騙案件無法配合政府追查，尊重內政部決策。

此外，對於媒體報導中國正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，數量一度高達逾百艘，規模創歷來之最。郭雅慧回應，這樣的軍事行動不單單只有局限在印太區域，而是分布在整個西太平洋。

她表示，賴總統責成國防部與國安相關單位持續掌握、即時回報，國家安全無虞，國人可以安心；也呼籲中國要善盡大國責任，行為應有所克制，台灣將持續與友盟共同維護和平、穩定安全。

媒體也詢及，賴總統近日接受《紐約時報》（The New York Times）「DealBook Summit」論壇專訪，提及願助美製造全球50%晶片，引發關注。郭雅慧表示，所謂50%不單指台灣的投資，還包括日本、南韓及美國的本土企業。

對於美國希望未來幾年能製造全球40%到50%的半導體晶片，能不能成功，郭雅慧則說，這當然要看美國企業、美方政策後續的進行。

郭雅慧強調，對台灣來說，半導體產業布局全球，其實是去貼近各國的訂單。台積電或這些半導體企業，關鍵技術還有決策總部都留在台灣，所以沒有掏空台灣的問題。

至於賴清德提到會幫助中國的經濟，被在野黨批評「通匪、資助共匪」，郭雅慧回應，不針對情緒性的發言做評論。

