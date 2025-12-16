小紅書遭封鎖一年！他不解「使用一切正常」蘇一峰曝可能原因

中國大陸App「小紅書」因自去（2024）年至今，在台累計涉及1706件詐騙案，財損高達2.47億元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，遭內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，發布網際網路停止解析或限制接取之命令，暫定期間1年，引發全網譁然，不過也有網友透露自己仍正常使用至今，對此胸腔內科主治醫師蘇一峰也分析可能原因。

台灣封鎖小紅書一年的消息曝光後，很快便引發大量網友關注，雖然不少網友發文直呼「我的小紅書打不開了，誰有辦法救...」、「想說會被禁，趕快下載，結果小紅書已經登不進去了」、「起床要看小紅書發現已經登不進去了」，但也有網友表示仍正常使用至今，「想問大家小紅書現在還能用嗎？家人說公布禁用的當天直接不能登入 但我的居然一切正常欸...是怎樣？我邊緣到連被禁用都輪不到我嗎」、「可以進去」、「從禁用小紅書到現在一個禮拜了，App還是能正常使用」、「小紅書到底有沒有被ban掉？我這一直都可以正常打開啊！」

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰也在臉書專頁發文，分析可能原因可能有兩種，包括技術無法阻擋民眾，以及封鎖小紅書風向大逆風，因此政府還在猶豫，對此醫師蘇一峰也分享自己的看法，認為政府這波決策反而更多人開始使用小紅書。

內政部警政署「165打詐儀錶板」呼籲，小紅書未遵守我國《詐欺犯罪危害防制條例》，民眾權益無法獲得保障，請不要使用；請對陌生人保持警覺，有疑問，務必先撥打165。

撰稿：吳怡萱





