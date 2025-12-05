小紅書遭封鎖一年！他哀號「很多攻略都靠小紅書」網掀兩極反應

內政部表示，中國大陸App「小紅書」因自去（2024）年至今，在台累計涉及1706件詐騙案，財損高達2.47億元，加上無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，將依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對小紅書發布網際網路停止解析或限制接取之命令，暫定期間1年，對此不少網友哀號「很多旅遊美食攻略都用小紅書找資料」，引發熱議。

台灣封鎖小紅書一年的消息曝光後，很快便掀起一陣譁然，有網友也將消息轉發到論壇Dcard，直呼「真的出大事」，原PO坦言，自己常用小紅書搜尋旅遊美食攻略、出國轉機、搭車等資訊，看到消息忍不住表示「一時之間沒了真的會有點慌」。

不少網友反彈「小紅書存超多餐廳跟美甲，出國攻略也都在小紅書...」、「不要鬧了，小紅書拿來看穿搭很實用欸」、「…每個月美甲款式都在小紅書上找資料，出國也是參考小紅書」、「可是交友軟體很多都盜小紅書的照片，這樣以後不能以圖搜圖了」、「保養品跟化妝品都在小紅書找資料，就算很冷門的也都可以找到，超傻眼」、「我日常真的很多愛看的東西在小紅書耶，美食、旅遊攻略什麼的」。

也有網友直言「IG也很方便，AI現在轉機搭車行程安排更神速，他們不配合調查也沒辦法」、「支持啊，現在詐騙如此猖獗，小紅書母公司如果放任不管，等於是幫凶行徑，台灣方面當然要有作為」、「又不是沒有其他軟體可以用，比起這些資訊資安更重要吧」。

撰稿：吳怡萱



