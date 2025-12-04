小紅書遭封鎖一年 網友：台灣也走向要「翻牆」的一天
涉詐過多⋯將視小紅書是否善意回應 再研議後續處理
內政部政務次長馬士元昨天在刑事局舉行記者會，指大陸社交及網購平台「小紅書」有許多涉詐帳號，台灣去年至今發1706件詐騙案，財損2億4768萬餘元；行政院透過海基會發函給小紅書母公司，要求提出改善作為，至今未獲回應，加上國安局認定小紅書資安檢測不合格，因此宣布對小紅書發布為期一年的網際網路停止解析及限制接取命令，形同封鎖小紅書一年。
陸委會稱防詐 與兩岸無關
內政部發布此措施後，民眾上小紅書網站或App，會有網路連結不上狀態；內政部並非對小紅書永久封鎖，將視小紅書是否善意回應、主動配合台灣相關法規，確保數位安全，再研議後續處置。陸委會表示，這是針對詐騙和假訊息，並不是與兩岸有關。
網友和國民黨立委賴士葆都表示，台灣自詡網路自由，現在也走向要「翻牆」的一天。
馬士元身兼行政院打擊詐欺指揮中心指揮官，他在記者會表示，小紅書在台用戶超過300萬人，去年至今涉及小紅書詐騙案達1706件，且持續攀升；行政院今年10月透過海基會發函給小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司，要求依法提出改善作為，但未獲回應。
馬士元說，包括 Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok 等公司，都已配合我國法令設立法律代表人，接受並遵守台灣法律義務，配合政府打擊詐欺；小紅書一年激增百萬用戶，卻完全無法配合台灣司法單位調閱資料，造成偵辦困難，被害人也求償無門。
資安檢測15項指標不合格
馬士元提及小紅書資安問題，指國家安全局資安檢測，小紅書有15項指標不合格，包括過度要求權限、蒐集個資如通訊錄、信用卡號、生物特徵等、逕自上傳非必要個資等問題，一旦民眾同意授權，可能導致個資外洩遭盜刷，或使用習慣、愛好遭利用於詐騙犯罪等。
馬士元說，內政部依據「詐欺犯罪危害防制條例」第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，即日起對小紅書進行網際網路停止解析、限制接取處分，處置期間暫定為一年。政府類似制裁並非首例，今年1至11月，各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析，計有4萬5094個網站遭封。
數發部依內政部處分辦理
數發部指出，內政部若依詐防條例 規定，命網際網路接取服務提供者（IASP）對小紅書等網站停止解析，數發部督管的財團法人台灣網路資訊中心將依該處分協助處理。
內政部長劉世芳7月曾以資安理由要求內政部同仁刪掉小紅書，昨以打詐為由封鎖小紅書引發質疑；刑事局警官說，內政部知道封鎖小紅書可能引發爭議，但因小紅書確實有資安及涉詐問題，才出面主導記者會。
