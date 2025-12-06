小紅書遭封鎖一年 蔣萬安：打擊詐騙不要讓人覺得「別有目的」

內政部昨天宣布「小紅書」App因涉詐案多且對發函「已讀不回」，暫封鎖一年，引發在野質疑。台北市長蔣萬安今天（6日）說，打擊詐騙一定要做，但不要讓人民覺得「別有目的」。 刑事局表示，小紅書涉詐事證明確、資安檢測嚴重違規，侵害民眾權益，因對要求改善置之不理，符合《詐欺犯罪危害防制條例》規定，依法「停止解析」處置，此網站已無法連線。

刑事局6日表示，「小紅書」涉詐事證明確、資安檢測嚴重違規，侵害民眾權益，因對要求改善置之不理，依法處置，此網站已無法連線。（示意圖／中央社）

蔣萬安今天出席木柵國小120周年校慶前接受媒體訪問表示，打擊詐騙是一定要做的，但標準要一致，也要用對方法，不要讓人民覺得沒有章法甚至別有目的。他認為，如果政府執意如此，那就一個月後來檢視打詐成效。

行政院長卓榮泰昨天對於小紅封暫封鎖一年指出，小紅書產生的詐騙金額達新台幣2億元，業者卻不願落地，也完全不理會政府要求，且小紅書上的不當內容妨礙青少年身心成長。

卓榮泰在接受廣播節目專訪時還說，小紅書是來自中國這個高度言論不自由的地方，若放任這種不自由言論傷害台灣的言論自由，政府不能接受。

蔣萬安則質疑卓榮泰，「難道現在是要用言論不自由來對付言論不自由，反中反到自己變成共產黨，我想這個人民無法理解也無法接受」。

此外，刑事局今天發布新聞資料表示，有媒體以內政部為打詐將封鎖小紅書一年，原因依據、暫行措施形同變相封鎖等為題報導，嚴正澄清此案是依法執行打詐及防詐。



刑事局指出，依「165全民防騙網」統計，自去年1月至今年11月，受理涉小紅書詐欺案為1706件、財損新台幣2.4億餘元，其中一件財損達820萬元，平台明顯淪為詐欺犯罪溫床。



刑事局表示，國家安全局今年7月2日發布檢測，對包含小紅書在內5款中國製App進行資安抽檢，小紅書在15項檢測指標皆全數違規，且存在過度蒐集個資、權限濫用等重大資安疑慮。



刑事局強調，小紅書涉詐事證明確、資安檢測嚴重違規，嚴重侵害民眾權益、擾亂社會秩序，並構成國家安全潛在風險，小紅書公司面對要求改善置之不理，符合《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「緊急案件」要件。為阻斷國人遭詐損害擴大，依法對小紅書平台實施停止解析處置，也就是讓網站無法連線。



刑事局認為，相較於小紅書拒絕溝通，使用者眾多的Meta（Facebook、Instagram、Threads）、TikTok、Google（YouTube）、LINE皆已依此條例公告為納管業者，除需遵守法律（法遵），接受政府監管，並於國內設有法律代理人處理相關爭議，採行強制身分驗證及防詐計畫審查等高強度監理詐騙，與小紅書完全無法聯繫截然不同。



刑事局表示，對於所有違規業者，政府一視同仁、絕不寬貸，以Meta為例，因廣告未揭露資訊、管理系統缺失及未限時下架詐騙廣告等事由，至今年止已連續裁罰三次、累計罰鍰達1850萬元。



刑事局表示，將持續與各相關業務中央主管機關持續蒐報有無涉詐廣告及貼文，若違規就依法處置裁罰。政府對Meta、Google、TikTok、LINE等納管平台採嚴格監理、依法重罰，對小紅書採停止解析，是因平台拒不配合接受管理，處置方式雖異，打擊詐欺目標一致。