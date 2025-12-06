小紅書遭封鎖！ 網驚喊：下個會不會是淘寶？

政府近日宣布對大陸APP「小紅書」將啟動網際網路停止解析及限制接取，暫定施行1年，該決策曝光後，掀起輿論譁然。一名網友在Dcard發文討論，「淘寶」是否也會成為下一個被封鎖的對象。

賴政府禁小紅書1年引起大批網友討論。（圖／翻攝自Google play）

網友在Dcard以「台灣禁用小紅書，下個會不會是淘寶呀」為標題發文表示，小紅書對她來說很重要，因為上面有很多知識、教學，包含育兒、流行穿搭、美食、化妝等，幾乎想得到的都有。她質疑台灣封鎖小紅書的決定，認為這與民主社會、言論自由的理念相違背。

廣告 廣告

網友發文討論 「淘寶」是否也會成為下一個被封鎖的對象。 （圖／翻攝自Dcard）

該名網友進一步指出，現在海運越來越嚴格，要付出的成本也越來越高，因此擔心政府之後也會宣布封鎖淘寶。她也提出疑問，如果是為了打詐，臉書、抖音的詐騙案件應該更多，詢問大家能否接受封鎖小紅書的做法。

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，眾多網友看法不一，「不立法處理賣貨便詐騙，在這邊搞政治」、「還好我人在國外，繼續用」、「如果是涉及詐騙被禁，我覺得禁的好」、「我覺得蠻好的啊，你說的那些我在Dcard、批踢踢、IG 、YT查也都一堆內容」。

針對為何封鎖小紅書，刑事局4日下午公布原因，指出小紅書於國安資安檢測中15項指標全數不合格，且與詐騙案件高度連動、未配合法規要求。該平台在台灣的用戶已突破300萬人，自2024年起共涉及1706件詐騙案件，造成超過2億4768萬元財損。

延伸閱讀

中油首位女船長！揭海上闖蕩15年秘辛

商務艙僅座位大？網友一面倒反駁：能躺著睡真的爽

魅力心機！艾菲爾：「4星座」用洞察力收服人心