小紅書遭封鎖！蔣萬安竟稱「變共產黨」 律師嗆：蔣家反共也不過三代

中國社群平台「小紅書」因涉及超過1700件詐騙案件，且不配合台灣監管，遭內政部封鎖一年。但台北市長蔣萬安竟稱「反中反到自己變成共產黨」，引發爭議。對此，律師林智群昨（6）日反擊，美國禁TikTok、微信，難道美國是共產黨？接著，他更嗆蔣萬安「富不過三代，蔣家反共也不過三代」。

中國社群平台「小紅書」因涉及超過1700件詐騙案件，且不配合台灣落地監管，內政部依《詐欺犯罪防制條例》下令封鎖一年。而台北市長蔣萬安竟稱，「要用言論不自由對付言論不自由嗎？反中反到自己變成共產黨」。

對此，律師林智群在臉書反擊，指美國也禁止TikTok與微信，難道美國就是共產黨？若共產黨真的那麼糟糕，國民黨又何必想統一？林智群指出，藍白過去常強調，去中國就要遵守中國法律，難道不該同理？小紅書違反台灣法律，政府封鎖是合理作法。

最後，林智群嗆蔣萬安，富不過三代，蔣家反共也不過三代。

