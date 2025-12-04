小紅書遭封鎖 醫秀驚人詐騙數據諷：政府是在保護你

內政部今（4）日宣布，以涉詐1706件、財損逾2億為由，即日起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間一年。對此，時常評論時事的名醫蘇一峰轉發數發部「網路詐騙通報查詢網」「詐騙媒介比例」圖表，當中可見臉書在詐騙媒介比例排名第一，因此他嘲諷，內政部封鎖小紅書1年「是政府在保護大家」。

內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間一年，後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規，並確保國人數位安全，再研議後續處置。

內政部表示，「小紅書」在台使用量於一年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但因無法管轄，被害人求償無門。為保障台灣用戶個資安全，今年10月14日透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，但迄今業者無任何回應。內政部強調，自今年1至11月，各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析計有4萬5094組，這次對小紅書停止解析、限制接取並非首例，凡在我國境內提供服務的網路社交平台或APP，均須接受本地法律管轄。

蘇一峰今天在臉書發文，轉發數發部「網路詐騙通報查詢網」的「詐騙媒介比例」圖表，並且諷刺道，小紅書詐騙很多，所以政府要封鎖1年，「政府是在保護你，懂不懂？不要問這麼多」。

而根據數發部「網路詐騙通報查詢網」的「詐騙媒介比例」圖表顯示，截至今天晚間8點40分，過去30天通報疑似詐騙訊息總數共有78869則，其中確認是詐騙訊息28681則，在詐騙媒介比例，由高至低依序是：臉書52322則、Threads 10377則、IG 7455則、Meta廣告聯播網5530則、Meta Msg 4709則、Line 973則、Google 288則、TikTok 287則。

