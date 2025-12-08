小紅書遭封鎖 130萬人瘋傳超簡單破解法：不用花錢

內政部下令封鎖大陸APP小紅書後，突破封鎖的方法在Threads上引起百萬年輕人討論。（示意圖：Shutterstock／達志）

受年輕人喜愛的大陸APP「小紅書」，近日遭內政部以涉詐為由封鎖，結果反而讓小紅書衝上手機商店社交類APP排行榜冠軍，Threads上還有網友分享破解政府封鎖的方式，只要簡單1步驟，不需另外花錢就能繼續使用小紅書，吸引逾百萬年輕人瘋傳。

內政部日前以小紅書2年來涉及詐騙案件1706件，造成逾2億財損為由，停止小紅書的網際網路解析及限制接取，亦即封鎖，目前暫定實施1年，結果反而讓小紅書的下載量飆高，不只在手機APP商店的下載排行榜登頂，並帶動另一款用來「翻牆」的APP下載量也竄升。

廣告 廣告

一名網友在Threads上分享，其實不用另外花錢買VPN，只要點開設定手機網路的地方，加入「私人DNS伺服器」，安卓手機可以輸入「dns.google」，iOS裝置則是輸入「8.8.8.8」，透過這一個簡單的設定，就能突破政府的封鎖繼續使用小紅書。

文章上線後吸引逾130萬名網友查詢，近千人留言喊「沒想到居然要在台灣研究這種事情」、「推薦用這個方法就好，有些VPN用了真的會有盜刷風險」、「本來沒下載，但這波害我跟風，然後就愛上了」、「說實話，會被詐騙的人在哪都會被騙，封鎖整個平台根本不合理」、「封鎖小紅書真的是追星人的惡夢」。

更多中時新聞網報導

動保修法卡關 遊蕩動物最頭痛

TPBL》高國豪停賽 攻城獅不敵戰神

葛仲珊消失9年回歸 現身馬場與3馬共舞