小紅書遭封鎖 TikTok也被點名

行政院長卓榮泰說，會觀察小紅書未來一年是否改善，否則考慮「直接斷掉」。記者林澔一／攝影

賴政府前天宣布封鎖大陸社交及網購平台「小紅書」一年，行政院長卓榮泰昨天說，會觀察小紅書未來一年是否改善，否則考慮「直接斷掉」。卓榮泰另外點名抖音海外版TikTok，指其雖有回應我方要求，但若持續不改善，「政府也不能容忍」。

府院昨天接力表達支持封鎖小紅書，總統府發言人郭雅慧表示，小紅書涉詐無法配合政府追查，尊重並支持內政部的決策。國民黨主席鄭麗文則批評，台灣引以為傲的言論自由被扼殺，「民進黨終究活成了自己過去最討厭的樣子」。

卓榮泰昨接受媒體訪問時指出，已經落地和想要落地的業者比較好管，其他沒有落地的如Tiktok對於政府的要求還會配合，但小紅書是完全不理政府的要求，不但詐騙金額已超過二億元，對兒童青少年長時間的觀看也是親子團體相當在意的，因此必須加以限制。

對封鎖小紅書一年的決定，卓榮泰說，我們還是言論自由的社會，希望從過程中看看國人的瀏覽習慣能否改變，降低小紅書的影響力。未來若不改善，就不只是時間問題，應該會有其他更好的科技方法可處理，「可能就直接斷掉」，就看對方在一年中能否做出更好的法律或技術承諾。

卓榮泰指出，Tiktok雖對政府的要求有所回應，但也不能放任，若只回應而不改善，還是應該要用一致的標準處理。政府會在一定的時間繼續觀察一下。他強調，Tiktok的影響力很大，「若不改善仍不能容忍」。

內政部長劉世芳表示，政府對小紅書沒有黨派色彩疑慮，只要到台灣做生意，就應遵守相關法規。小紅書視打詐法規於無物，在台灣沒有法定代理人，聯繫已讀不回，政府當然不支持。

劉世芳指出，政府是依法行政，小紅書在台灣沒有落地，也無檢警調能聯絡的對象，因此政府才會按照行政程序，透過海基會發文發函通知小紅書上海母公司，完成行政程序，並已對小紅書應用程式發布網際網路停止解析及限制接取的命令。她理解以詐欺犯罪危害防制條例處置小紅書，或許會引起各方不同見解，但是條例確實明確規範，允許司法檢察機關可以做限制接取。

鄭麗文批評，民進黨政府封禁小紅書根本只是假借打詐名義，實際上就是構築「網路長城」的起手式。小紅書上的用戶不分國籍、不分政黨，討論各種美妝、服飾、生活議題都可以和樂融融，這恰是民進黨最不想看到的。

