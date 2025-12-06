小紅書遭封鎖1年惹議！時力稱「違反比例原則」 籲全面制定數位服務法

中國社媒小紅書。翻攝自Google Play



中國社群平台「小紅書」因資安檢測不合格且對台灣官方發函已讀不回，內政部日前發布命令暫行封鎖1年，引發關注。時代力量今天透過新聞稿表示，這次政府以緊急性條款擴大適用於封鎖平台，恐違反比例原則，也使執法界線更加模糊。時力認為，要解決網路詐騙、性私密影像外流、造謠言論與國安滲透等問題，最根本的是完善數位治理法制，這次爭議凸顯現行制度不足，監理數位平台不僅需要依法行政，更必須補上法制缺口。

時代力量指出，政府確實有責任打擊詐騙、強化跨國平台管理，以保障國人資安與財產安全，但現在社會質疑的是，其他網站詐騙更多，為何僅封小紅書？這反映出台灣目前的法規架構不足以有效支撐平台監管，導致執法標準不明，易產生爭議。

廣告 廣告

時力指出，根據《詐欺犯罪危害防制條例》第27條，政府若要管理具規模的平台，須先由數發部公告其為「一定規模業者」，才能要求落地，但目前名單僅含 Google、YouTube、LINE、Meta、TikTok，小紅書並未列入，代表政府尚未完成第一步納管程序，也無法依法進入後續管理。

時力表示，由於無法循第27條途徑，行政機關改用《詐欺犯罪危害防制條例》第42條處置詐欺網站，但立法理由明確指出，第42條的對象是惡意或不當的網域名稱，屬性為詐騙網站，而非大量承載合法使用與商業活動的大型社群平台，將此緊急性條款擴大適用於封鎖平台，恐違反比例原則，也使執法界線更加模糊。

時力認為，即便日後補正程序、將平台納入名單，依第39條進行流量限制或停止解析，目前仍因子法未定而無法實施，數發部尚未完成情節重大認定基準、專家審議會議辦法及停止解析裁量基準，使政府在面對大型平台違規時缺乏有效且制度化的監管工具。

時力強調，小紅書封網爭議凸顯台灣在數位治理上的結構性缺口，網路威脅早已不限於詐騙，也包括未經同意散布性私密影像、嚴重網路霸凌、演算法造成的資訊操弄，以及中共認知作戰等國安問題，依賴以刑事偵查為主軸的《詐欺犯罪危害防制條例》已不足以應對如此多元複雜的挑戰。

時力呼籲，政府應儘速推動《數位服務法》，因為一部完善的數位專法不應僅聚焦詐欺防制，同時要處理性私密影像外流、網路霸凌、平台責任與國安防治等議題，建立清晰分工、透明程序與可預測的監管制度。時力強調，網路不能成為法外地帶，唯有補齊法制、明確規範政府與平台的權責，才能真正解決數位時代各種亂象。

更多太報報導

繼小紅書後抖音恐也遭禁 鄭麗文：民進黨政府心態就是要數位戒嚴

禁小紅書！為什麼臉書沒事？ 詐騙排行榜曝光！警4大理由

卓榮泰：小紅書若1年不改善 考慮「直接封殺」