小紅書遭封鎖1年！ 他點名1交友軟體涉詐更多且沒落地：不要雙標

內政部與刑事局昨（4）日宣布，「小紅書」APP因資安檢測15項指標均未合格，近2年更涉及1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，即起將封鎖1年。對此，資深媒體人黃揚明指出，許多人認為小紅書是由於「沒落地」才被禁止，實際上交友軟體「Tinder」也根本沒落地台灣，讓他忍不住質疑「如果狀況一樣，是不是也一併封鎖？」

黃揚明在臉書粉專發文表示，依照數發部「網路詐騙通報查詢網」最新數據顯示，近30天網路詐騙訊息共7.8萬多則，其中比例最高的是臉書（含Meta訊息）5.7萬則，佔比超過7成，其次依序為Threads（約1萬則，13.1%）、Instagram（約7000則，9.5%），這意味著Meta同集團旗下的社群平台詐騙訊息量佔比逾9成。

黃揚明指出，根據內政部統計，小紅書2年內涉入1706件詐騙案件，造成財損近2.5億元，但從警政署「打詐儀錶板」可以看到，光是12月3日，受理的詐騙損失金額就高達3.5億餘元。

黃揚明說到，有不少人提及小紅書被封鎖的主因，可能是該公司沒有落地台灣，不配合警方辦案，由於無法裁罰，才會拿小紅書開刀，「以打擊詐騙為由封鎖小紅書我沒什麼意見，可是不要雙標！」

黃揚明直言，在「打詐儀表板」輸入關鍵字「小紅書」，可查詢到444件詐騙案例，若輸入關鍵字「Tinder」，則能查到790件詐騙案例，其中更有單一個案被騙走234萬餘元。

黃揚明無奈道，Tinder同樣沒有落地台灣，恐怕也沒辦法對該平台進行開罰，「警政署有沒有辦法尋求該公司協助？內政部要不要也說明一下？如果狀況一樣，是不是也一併封鎖？」

