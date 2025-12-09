小紅書遭封鎖1年 侯友宜：源頭管理才能有效打詐

（中央社記者黃旭昇新北9日電）社群平台小紅書涉逾千件詐欺案遭封鎖1年，新北市長侯友宜今天表示，預防詐騙案要從源頭的數發部、金管會管理；同時，地方政府負責阻詐與宣導，才能發揮功效。

中國社群平台小紅書涉逾千件詐欺案，遭內政部發布命令封鎖1年。新北市政府今天在警察局大禮堂召開治安會報，市長侯友宜會前接受聯訪時，被問對此看法。

記者詢問，新北市打詐、阻詐、識詐雖有成效，但案件數卻不斷攀升，有什麼方式可以讓詐騙案件數下降。

侯友宜表示，打詐最重要的是要預防詐騙案發生，最主要是從源頭開始管理，源頭包括數位發展部，另一個是金融監督管理委員會。從源頭阻詐才能夠發揮最大的功能。

侯友宜說，希望中央可以掌握整個阻詐源頭，且必須要有一致性的標準，也能夠公開說明，在哪種狀況下，如果業者不願意配合阻詐，要做哪些處分，這些都是要用公開透明的方式宣告；中央從源頭管理，地方負責阻詐、宣導，大家齊心齊力才能讓詐騙案件數有效下降。

新北捷運環狀線新埔民生站地下道施工5年未完工，侯友宜被問後續處理狀況，他表示，民生地下道在施工過程中，廠商惡意停工，市府已經終止契約，同時退縮圍籬，包括施工造成損鄰的部分，市府會代廠商負起責任，一切按照契約來走。（編輯：李錫璋）1141209