小紅書遭封鎖1年 律師嘆「信仰崩塌」網掀兩派論戰

內政部與刑事局4日宣布，針對大陸社群平台「小紅書」啟動「網際網路停止解析與限制接取」措施，暫定封鎖一年。律師李毓倫直言這是第一次感覺到「信仰崩塌」，貼文引發熱議。

律師李毓倫在社群平台Threads發文表示，小紅書被封一年的消息傳出， 這是第一次真正感受到「信仰崩塌」。她提到，身為一個律師，自己始終相信台灣美好的價值自由、民主與法治。她回憶在大學時期，老師曾強調「凡要限制言論自由，目的必須經過最高度審查」。

李毓倫指出，因為言論自由有自清作用， 在激辯與公開討論中， 好的意見會被留下，錯的意見會被淘汰。 這就是「言論市場」的精神，開放、流動、自我修正。 是一切基本權的開端。

所以當有朋友警告她，「政府終究會走向極端，有一天我們也會需要翻牆。」她當時氣得幾乎要與對方爭論，「因為我真的相信—— 台灣是善良的、成熟的、有自信的民主國家。我們不會，也不應該，因為任何理由封鎖言論的場域。我談的不是政黨。 我談的是國家機器的界線。政府的刀已斬下，所以我想問一句： 你還要保持沉默嗎？」貼文引發兩派網友爭論。

李毓倫則強調，只是針對事件分析法律的部分，「身為律師，本來就該承擔這份職業的重量，尤其是在政府與執法逐漸瘋狂時。」

