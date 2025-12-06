小紅書遭封鎖1年！杜汶澤喊「無感」開酸：對紅色過敏

民視新聞／潘柏廷、林佳彤報導

中國社群平台「小紅書」經國安局資安檢測15項指標全數不合格，以及自2024年起涉入上千件詐騙案，而政府向其母公司發函要求改善卻未回覆，更因無法律可管轄，內政部日前宣布將其封鎖1年，受到外界高度關注。對此，近年拿到台灣身分證的港星杜汶澤今（6）日受訪則強調，自己沒有小紅書因此無感，而且自己家裡的紅色東西都比較少，更笑說本身對紅色過敏，可能是天生命格問題。

杜汶澤今日在台北市大安區開張港式小吃品牌「小杜麵館」，現場也來相當多的客人，而杜汶澤下午更接受媒體聯訪，主要談今日開店情況，以及近期香港宏福苑大火死傷事故。

其中，就小紅書被禁1年一事，杜汶澤坦言，如果禁用小紅書，對他是無感的，因為自己沒有小紅書，除沒有開通小紅書，更沒有用小紅書，也沒有看小紅書。

港星杜汶澤。（圖／民視新聞）

話鋒一轉，杜汶澤也笑說，說實話自己家裡的紅色東西都比較少，「我對紅色敏感過敏！可能天生命格問題，我還好」。

