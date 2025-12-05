小紅書遭封鎖1年 樊啓明批「數位戒嚴」：行政權是否過大？

內政部昨（4日）以小紅書涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，宣布對小紅書APP進行網際網路停止解析及限制接取，暫定期間一年。對此，媒體人樊啓明拋出質疑，包含這項行政權是否過大？此例一開，只要包裝成「有詐騙疑慮」就都可以比照辦理？他並認為，將髒水潑給單一平台，掩蓋政府打詐無能的事實，更不免讓人產生「數位戒嚴」的疑慮。

內政部指出，該APP自2024年迄今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。經查，近期該平台在台使用量於一年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但因無法管轄，被害人求償無門。為因應情資研判及實際偵辦所揭示之高度風險，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間一年；後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

至於《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定又是什麼？也就是為處理詐欺犯罪防制緊急案件，及時防制民眾接觸詐欺網站，各目的事業主管機關及司法警察機關認有即時處置之必要時，得令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取之處置。

不過，樊啓明昨晚在臉書提出質疑，打詐沒有問題，但民進黨政府不從金流源頭截斷詐騙，卻選擇用最低端技術的築牆方式對一般民眾全面封鎖，顯然超出防詐範疇。而且這項行政權是否過大？

樊啓明續指，一紙行政命令就可封網，封鎖長短是一年還是幾天都沒有規定，要如何解封也都是由行政單位認定，過程都沒有經法院追認或判決，此例一開，只要包裝成「有詐騙疑慮」就都可以比照辦理？將髒水潑給單一平台，掩蓋政府打詐無能的事實，更不免讓人產生「數位戒嚴」的疑慮。

針對小紅書禁令，內政部昨則指出，政府機關持續把關涉詐危安，自今年1至11月各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析計有4萬5094組，本次對小紅書停止解析、限制接取並非首例。內政部強調，凡在我國境內提供服務之網路社交平台或APP，均須接受本地法律管轄，如包括 Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok 等主要國際平台，均已依我國規範設置法律代表人並恪遵法律義務，展現與政府共同打擊詐欺的不變立場。

