小紅書遭封鎖1年 牛煦庭批：大砲打小鳥意識形態作祟

內政部4日宣布依《詐欺危害防制條例》對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。立法委員牛煦庭在臉書批評此舉是「大砲打小鳥」，質疑政府選擇性執法，真正的詐騙重災區不敢動，反而拿小紅書開刀是意識形態作祟。

國民黨立委牛煦庭。（圖／資料照）

刑事局統計，「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，經國安局資安檢測15項指標全數未合格，自2024年至今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬多元。內政部指出，因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空，因此依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定發布限制命令。

數發部4日晚間回應，待內政部正式行政處分送達後，台灣網路資訊中心將依程序協助啟動限制。本次操作將由網路接取業者依規範執行DNS RPZ機制，台灣網路資訊中心則負責協作技術層面。數發部表示，由於行政處分尚未正式送達，須視處分內容而定，對實際影響仍需視後續細節研判。

賴政府封鎖小紅書1年。（圖／美聯社）

對此，立法委員牛煦庭在臉書發文表示，辦公室接到不少通來自年輕朋友的陳情電話，大多表示不解，為何一個用於看遊記、找美食、美妝的平台，怎麼突然因為「打詐」而被封鎖。牛煦庭指出，按政府公布的資料，小紅書的詐騙財損兩年2.5億，而台灣詐騙的財損一天約4億台幣，七成在臉書，一天大約2.8億。

牛煦庭批評，《詐欺危害防制條例》確實授權政府及時封鎖網站和平台，但觀諸儀表板等資訊，其他網路平台才是真正的「詐騙重災區」，但政府選擇拿小紅書開刀。他質疑「大砲打小鳥，說是為了打詐，您相信嗎」，並諷刺這是意識形態無限上綱的結果，終究是築起高牆。

牛煦庭的貼文引發網友熱議，有網友留言認為「這政府打詐比例怪怪的」，也有網友質疑「會不會政府其實是想避免統戰，只是拿詐騙當藉口，打詐不是應該封fb跟line」。另有網友指出「臉書跟Tinder更多，而且也不見得更加配合調查，結果還不是沒有被禁」。

