小紅書遭封鎖1年！王思佳「昔遭圍攻」不忍發聲了：兩岸網友很團結

記者蔡維歆／台北報導

內政部與刑事局日前正式宣布，中國APP「小紅書」在台灣用戶已超過300萬人，受到不少台灣美妝網紅與博主青睞，但因平台去年至今涉及「1706件詐騙案」，財損累計達2億元以上，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，自公告日起封鎖一年。王思佳今擔任第二屆「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」時尚秀評審，被問會用到嗎？她自嘲「提供很多素材，兩岸網友沒這麼團結過。」

決戰毛模伸展台評審團包括時尚部落客Chuckle(左起) 、溫筱鴻、王心恬、王思佳。(圖／第二屆萌寵時裝週提供。）

近期小紅書將被禁用1年掀起討論，王思佳說自己沒什麼在使用，「上面那麼多我的事情，我怎麼會用」，還提到當時自己陷假包風波，被網友炎上，還搞笑稱沒看過網友這麼團結過。

而對於粿粿、王子不倫戀看法，王思佳直言，「我不是算命老師，姻緣不清楚，這東西各人造業各人擔，每個人有自己狀況，我們也不便說什麼」。談到近期的虐待動物新聞，她也語氣憤怒的說：「真的公布虐貓狗的人的長相，聽說是累犯！虐待動物跟虐童我都沒辦法接受，他們心理有問題，一定要接受懲處才行」。

