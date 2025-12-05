小紅書遭封鎖1年！網友質疑「也有詐騙」 周軒：看看LINE的誠意

即時中心／温芸萱報導

中國美妝生活平台「小紅書」涉入1706件詐騙案，造成2.4億以上財損，內政部下令封鎖一年，引發網友質疑為何不封鎖LINE。對此，政治評論員周軒今（5）日在臉書指出，LINE積極配合台灣打擊詐騙，7月已協助下架7.3萬個詐騙帳號，並派日韓高層來台會議討論帳號管理、通報流程及金流追查等措施。周軒批評，小紅書市占率低卻不配合調查，根本無意管控台灣用戶受騙風險。

中國美妝生活分享平台「小紅書」因涉入超過1700件詐騙案，內政部宣布將封鎖該程式一年，引發網友熱議，質疑為何不封鎖LINE等其他也有詐騙案件的平台。

據內政部資料，小紅書在兩年內捲入1706件詐騙案，造成財損超過2.4億元，15項資安檢測更全數不合格。內政部因此對小紅書發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定一年期間由相關單位依法執行屏蔽措施。

對於外界質疑為何不封鎖LINE，政治評論員周軒指出，LINE積極配合台灣打擊詐騙行動。自今年1月起，LINE即派高層與打詐指揮中心定期會議，討論詐騙手法及平台治理。12月3日，LINE再派日韓高層來台，檢視帳號管理、通報流程及資料調閱等進展。

周軒表示，LINE今年7月協助執法機關查證並下架約7.3萬個詐騙帳號。接下來，LINE將討論三項改進措施：一是停權帳號頁面加註警示，協助民眾辨識風險；二是調升帳號創設門檻，減少詐團大量生成帳號的可能；三是加強事後追查與技術協作，協助警方進行金流溯源及跨境行為分析。

最後，周軒直言，LINE市占率高，仍展現誠意重視台灣市場，派高層親自來台開會，顯示重視平台成為詐騙溫床的問題。反觀小紅書市占率低，台灣發函請其協助調查卻未積極配合，根本無意管理台灣用戶受騙風險。他呼籲，台灣民眾不要再自願成為詐騙受害者。

