小紅書遭封鎖1年 蔣萬安：不要讓人覺得別有目的

（中央社記者陳昱婷台北6日電）內政部宣布小紅書因涉詐案多且對發函「已讀不回」而封鎖1年。台北市長蔣萬安今天說，打擊詐騙一定要做，但不要讓人民覺得別有目的。

內政部昨天宣布小紅書暫封鎖1年，引發在野質疑。行政院長卓榮泰昨天表示，由小紅書產生的詐騙金額達新台幣2億元，業者卻不願落地，也完全不理會政府要求，且小紅書上的不當內容妨礙青少年身心成長。

蔣萬安今天出席木柵國小120週年校慶前被媒體堵訪表示，打擊詐騙是一定要做的，但標準要一致，也要用對方法，不要讓人民覺得沒有章法甚至別有目的。他認為，如果政府執意如此，那就一個月後來檢視打詐成效。

此外，媒體報導，卓榮泰昨天接受廣播節目「寶島全世界」專訪時說，小紅書是來自中國這個高度言論不自由的地方，若放任這種不自由言論傷害台灣的言論自由，政府不能接受。

面對媒體詢問上述說法，蔣萬安表示，難道卓榮泰現在是要用言論不自由來對付言論不自由，反中反到自己變成共產黨，我想這個人民無法理解也無法接受。（編輯：林恕暉）1141206