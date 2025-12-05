小紅書遭封鎖1年 行政院：保障網路用戶財產安全

記者吳典叡／臺北報導

內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》對「小紅書」APP，發布網際網路停止解析及限制接取命令一事，行政院今（5）日指出，小紅書在發生大量詐欺案件後，未配合相關調查及改善作為，不受管轄，也無法調閱，造成偵查困難；為保障國內網路用戶財產安全，行政院支持有助於防制詐欺犯罪的相關管制作為。

行政院發言人李慧芝透過媒體群組表示，為防制民眾遭不法詐騙，能夠安心使用網路平臺，行政院去年提出「詐欺犯罪危害防制條例」並經立法院三讀通過，其中，第42條規範，為及時防制民眾接觸詐欺網站，各目的事業主管機關及司法警察機關認有即時處置的必要時，依法得令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取的處置。

李慧芝說，由於小紅書在發生大量詐欺案件後，未配合相關調查及改善作為，不受管轄也，無法調閱，造成偵查困難；為保障國內網路用戶財產安全，對於有助於防制詐欺犯罪的相關管制作為，行政院都予以支持。