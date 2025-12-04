小紅書遭封鎖1年 郭正亮轟「涉詐案誰超過臉書」：根本雙標

內政部今天（4日）宣布，以涉詐1706件、財損逾2億為由，即日起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間一年。前立委郭正亮表示，請問涉詐案，誰超過臉書啊？根本是雙標嘛，就會有很多民怨。國民黨立委洪孟楷直指，若真的要打詐，他百分百支持，但是要一視同仁，大家 一起打。

郭正亮今(4日)在政論節目《新聞大白話》中表示，關於吸金風暴等等，小紅書自從進來台灣，目前累計有1700多件涉詐案，所以刑事警察局要停小紅書一年，夠效率吧。請問涉詐案，誰超過臉書啊？他在臉書個人檢舉過60次，還有Line的詐騙，但他還沒在小紅書看到他的詐騙案。

廣告 廣告

郭正亮接著表示，你就知道這個政府給人家的感覺，他質疑這是內政部長劉世芳的手筆，劉世芳就是最反中的。涉詐案1700多件，算多嗎？你去看臉書有多少？所以就是一再有這種現象，當然大家就會覺得你雙標嘛，就會有很多民怨。

國民黨立委洪孟楷認為，現在民進黨的政治意識型態，無所不用其極，包山包海。若真的要打詐，他是百分百支持，但是要一視同仁，大家 一起打，稱小紅書app近兩年涉詐案1706件，但他找數位發展部的打詐app，網路詐騙通報1個月就有5萬多則。

【看原文連結】