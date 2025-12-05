民視新聞／潘柏廷、楊軒報導

中國社群平台「小紅書」不僅經國安局的資安檢測15項指標全數未合格，而且自2024年涉及1,706件詐騙案、財損逾2.4億元外，再加上政府無法依法調取必要資料，以及已發函向其母公司依法提出具體改善作為，卻仍未回應，內政部昨（4）日依法對其發布網際網路停止解析或限制接取之命令，暫定期間1年。但外界有人卻批評是限制言論自由，對此，饒舌歌手「閩南狼」陳柏源今（5）日強調，限制言論自由應該是中共的平台。

廣告 廣告

面對小紅書被台灣封鎖1年的決定，陳柏源表示，他去年12月時發布中國統戰紀錄片，影片內容只是批評中共政府的所作所為，但是他擁有23萬粉絲的帳號一夕之間就被中共小紅書刪掉、封鎖，甚至也毫無原因直接沒有辦法再打開。

因此，針對很多人認為台灣現在是否限制言論自由、為什麼要封鎖小紅書一事，陳柏源則認為，其實限制言論自由應該是中共的平台，「因為我們只是批評中共政府，就刪用戶的帳號，那我們為什麼還要使用這小紅書？」。









原文出處：快新聞／小紅書遭封鎖1年！閩南狼喊：限制言論自由是中共的平台

更多民視新聞報導

小紅書「涉上千詐騙」被封1年！教授示警：「這款」APP才是真問題

老大哥在看著你！AI發展迅猛 北京藉此強化監控人民

小紅書「破千件詐騙」竟拒配合！內政部開鍘封鎖1年 總統府發聲了

