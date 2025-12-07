小紅書遭封！台灣重度用戶求救「你們不是期待交流」 中國網友打臉：你以為你誰

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

小紅書因資安檢測不合格，確定在台封鎖一年。近日一名「中國台灣」的用戶在小紅書發文，希望官方能依法配合調查，還呼籲中國網友一起幫忙，「你們不是很期待多和台灣人交流嗎？」不過貼文曝光後卻引來大量中國網友吐槽。

近日一名「中國台灣」的用戶在小紅書發文，希望官方能依法配合調查，還呼籲中國網友一起幫忙，卻引來大量中國網友吐槽。（示意圖／Unsplash）

這名用戶在小紅書發文表示，只要小紅書遵守法規要求，設立法律代表處、依法配合詐騙調查，就能避免在台被封鎖，呼籲官方出手「救救台灣重度用戶」，也希望中國網友能支持，「能不能一起上書給官方？你們不是很期待多和台灣人交流嗎？」並在文末加上「#台灣用戶要被封了」的標籤。

不過，中國網友的反應並不如他的預期，「也沒有很期待啦」、「0個人期待」、「沒和台灣人互動過」，甚至有人直言「你以為你誰」。更有台灣網友直接把截圖轉貼到Threads，讓許多人直言，「罵完自己的政府，去討拍又沒人要」、「被打臉也是合理」、「熱臉貼冷屁股」。也有人批評發文內容「有點太卑微」，像是在「跪求人家」。不過也有人質疑，「這是刻意反串的吧？」、「發文的是高級黑吧」。

