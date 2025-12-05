小紅書遭封一年！陳沂傻眼「竟要翻牆」列實用三功能：臉書詐更多吧？

娛樂中心／綜合報導

小紅書傳出內政部頒布遭禁1年。（圖／AI示意圖）

內政部與刑事局日前正式宣布，中國APP「小紅書」在台灣用戶已超過300萬人，受到不少台灣美妝網紅與博主青睞，然而內政部與刑事局昨（4）日宣布，平台去年至今涉及「1706件詐騙案」，財損累計達2億元以上，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，自公告日起封鎖一年。政策一出立刻引發大眾熱議。網紅陳沂也在社群發文感嘆：「想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了。」

陳沂分析，小紅書雖然話題性十足，不過她從未聽過有人因使用該平台而受騙，反倒是Facebook社團、LINE群組詐騙糾紛頻傳。她還點名，指稱「台北市議員苗博雅就是在臉書向賣家購買手機而遭詐騙」，讓她質疑：「臉書、LINE配合調查後到底有抓到人嗎？大多數案件最終都是以『查無對象』結案。」

廣告 廣告

陳沂坦言臉書與LINE比小紅書詐騙還要多，最終也無疾而終卻沒被禁。（圖／翻攝自陳沂臉書）

她也以自身使用習慣為例，指出小紅書對她來說是資訊密度極高的平台，無論是保養品心得、穿搭靈感，或是各國旅遊行程，她常能透過該平台找到「比一般部落格更實用、查詢速度更快」的內容，甚至許多冷門景點也是透過小紅書才知道的，且真實評論讓她覺得可信度高。

面對政府啟動封鎖，陳沂忍不住感嘆：「沒想到我們也會走到要築起長城、靠翻牆才能用的那天。」更笑稱自己得開始做功課，「請問大家有沒有推薦的 VPN？照這樣看，下一個是不是輪到抖音或淘寶？」相關貼文曝光後，引來大量網友互相討論，大部分人認為應該同步檢討更多台灣常用平台的詐騙量能，否則容易造成雙重標準爭議。

更多三立新聞網報導

陳匡怡深夜再暴走！拋震撼彈：陳柏霖也追過我！網驚：14年前劇情是真的

小S哽咽念不了台詞！具俊曄「悄現身」低調陪伴 黑帽身影罕見笑容

台灣封鎖小紅書1年這群人崩潰！他挺「終於硬起來」 列4原因讚爆

小紅書封鎖一文看懂／為何被禁？沒刪除會開罰嗎？300萬用戶影響秒懂

