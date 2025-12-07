小紅書遭封 高嘉瑜曝民眾「最痛恨1事」：台灣好像視而不見

政治中心／劉宇鈞報導

內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》對中國社群APP「小紅書」祭出網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間一年。前民進黨立委高嘉瑜坦言，她較少聽到用小紅書被詐騙的案例；高也提起太子集團詐騙案，她說，當詐騙集團就活生生在面前時，「你好像視而不見」，這才是民眾最痛恨的。

高嘉瑜6日在節目上表示，詐騙是國人心中的痛，如果政府打詐能打到痛點，民眾一定會拍手叫好，小紅書她自己是沒在使用，但身邊確實有一些朋友們會用小紅書去看有關美妝、健身、旅遊、美食等生活類內容，她是比較少聽到用小紅書被詐騙的案例，反而是比較常聽到LINE的投資詐騙、臉書詐騙等。

高嘉瑜指出，現在政府的說法是，因為管不到小紅書，倘若有使用者在上面被詐騙，恐怕很難協助處理，「這可能是一個理由」，但對多數民眾而言，感受上沒有這麼及時。

高嘉瑜直言，尤其是之前爆發太子集團的詐騙案，民眾就在比較，太子集團在台灣，十家銀行七年通報52次，結果政府完全都沒有處理，只扣押了將近45億，還讓詐騙犯微笑交保，那些畫面民眾心裡都記得。

高嘉瑜強調，反觀其他國家對太子集團各種強硬手段，我們台灣針對太子集團到底做了甚麼？當詐騙集團就活生生在我們面前的時候，「你好像視而不見」，她認為這才是民眾最痛恨的。

