小紅書遭封1年主因曝光 海基會證實曾做「這件事」
即時中心／顏一軒報導
中國社交軟體「小紅書」因近兩年內涉入1706件詐騙案，而且遭發函後不予理會我國政府提出的改善要求，12月4日遭內政部發布命令暫行封鎖1年。對此，海基會秘書長羅文嘉今（12）日證實，政院今（2025）年10月來函，希望海基會基於兩岸相關協議辦理行政文書送達，而本會也已確實完成送達，但「小紅書」母公司迄今無回應。
有關「小紅書」APP因未配合打擊詐欺，被停止解析限制接取一事，羅文嘉說明，政院今（2025）年10月來函，希望海基會基於兩岸相關協議辦理行政文書送達，而本會也已確實完成送達，但「小紅書」母公司迄今無回應。
他並表示，據統計，從去（2024）年全年有關「小紅書」的詐欺案共有950件，包含假網拍、假交友、假投資等，今年1月至9月則有703件；另，除詐欺案外，還有違反著作權、妨礙名譽、違反洗錢防治法等其他類型案件，近2年各有20餘件。
至於近期中國遣送刑滿詐欺犯回台一事，羅文嘉則強調，海基會的工作是落實憲法保障的人民基本權利，但這不意味海基會支援或肯定任何的詐欺犯罪行為。羅文嘉重申，任何宣稱在中國有短期、高薪的工作機會，國人絕對不要相信，如果赴陸後涉及從事詐欺，除了傷害到被詐欺的受害者外，同時也傷害到在台灣的親人。
原文出處：快新聞／小紅書遭封1年主因曝光 海基會證實曾做「這件事」
小紅書禁用已1周！手機沒翻牆仍能使用 蘇一峰曝2可能性：使用者越來越多
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導中國社群平台小紅書因未配合我國政府要求改善反詐與資安機制，內政部於本月4日下令禁用1年。不過時常針對時事表達看法...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 64
內政部：小紅書是兩岸目前網路上唯一直通的高速公路
[Newtalk新聞] 內政部日前宣布暫行封鎖小紅書一年，遭質疑言論自由走回頭路。內政部政務次長馬士元今（11）天受訪表示，「小紅書是兩岸目前網路上唯一直通的高速公路」，兩岸用的是同一個伺服器，所有資料都是回傳到中國，即使小紅書願意「落地」，還是要面對資安和詐騙問題。 馬士元上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，做了以上表示。 馬士元說，我國現在的打詐政策就是一個迴路跟機制，詐騙集團會避開，因此台灣詐騙案較去年降低，先前名人詐騙案也都下架了，「可是詐騙集團並沒有消失，他們在找下一個戰場，詐騙集團已經看上小紅書」。 馬士元指出，我國跟中國之間使用APP的生態不一樣，中國民眾只能用微博、微信，我國用的叫Wechat，是不同版本；中國用的叫抖音，我國叫Tiktok；中國不能用Google、LINE，當這樣市場區隔清楚的情況下，「我們發現唯一一個兩岸直通、完全直行的就是小紅書」。 馬士元說，美國先前發生Tiktok難民逃難潮，逃到小紅書的國際版，但我國用是小紅書的正版，和兩岸用的是同一個伺服器，所有資料都是回傳到中國，是唯一兩岸社群平台的高速公路。小紅書去年100萬用戶量快速增長，預計到明年底新頭殼 ・ 1 天前 ・ 11
蔣頻為小紅書發聲 苗博雅:出席雙城論壇請小紅書落地配合打詐
生活中心／綜合報導台北市長蔣萬安為了小紅書，三度在媒體上槓上中央。今天遇到北市議員苗博雅質詢，卻難以招架．苗博雅提問，小紅書配合下架詐騙廣告件數是多少，蔣萬安答不出來。苗博雅建議，蔣萬安在月底出席上海雙城論壇，可以順便直搗小紅書總部，要求他們配合台灣法律，別讓難得的交流，變成兩岸大拜拜。台北市議員(社民) 苗博雅 vs. 台北市長 蔣萬安：「你這個月評論的小紅書這麼多，我相信你一定是做足了功課，對不對，...，有吧，我了解啊」行政院封鎖小紅書，引爆台北市長蔣萬安不滿。三度親上火線怒槓中央，但站上備詢台，面對議員質詢，他卻數度語塞。台北市議員(社民) 苗博雅 vs. 台北市長 蔣萬安：「市長你知不知道，小紅書到目前為止，配合我們臺灣政府執法機關通報，下架詐騙廣告的件數有幾件，...」蔣萬安數度護航小紅書（圖／民視新聞）苗博雅犀利提問，蔣萬安趕緊轉頭，看向台北市警局局長李西河求助。但市長多次護航小紅書，怎麼不知道，因為平台沒落地，小紅書配合打詐，下架詐騙廣告數，是0！台北市議員(社民) 苗博雅 vs. 台北市長 蔣萬安：「市長 你認為小紅書，要不要配合我們政府通報，來下架詐騙廣告，我想任何平臺都需要，對任何平臺沒錯嘛，那META為什麼不配合呢」議員步步進逼，蔣萬安終於鬆口，但卻拖了其他平台下水。忽略臉書、threads。今年共下架了11萬則，詐騙廣告的事實，不惜得罪META，也要幫小紅書講話。苗博雅呼籲蔣萬安在月底出席上海的雙城論壇，應該順便幫選民發聲。苗博雅議會戰神，功力不減，似乎讓蔣萬安難以招架（圖／民視新聞）台北市議員(社民) 苗博雅 vs. 台北市長 蔣萬安：「你要不要考慮一下，去拜訪一下小紅書，請他們來配合我們政府，打詐的要求，我想該反應的我們會反應，雙城論壇，我們臺北市辦了那麼多年，每一任市長都說，這是一個很棒的溝通平臺，很棒的溝通管道，那我們就讓大家來看看，這個溝通管道有多棒嘛」苗博雅議會戰神，功力不減，似乎讓蔣萬安難以招架。原文出處：蔣萬安數度為小紅書發聲 苗博雅：雙城論壇請小紅書落地配合打詐 更多民視新聞報導苗博雅開直播大戰小粉紅 神回一句「國民黨還給你們」網讚爆雙城論壇遭打壓「行程縮短」？梁文傑1句酸爆蔣萬安：沒有人規定國台辦喊封小紅書「反民主」慘吃鱉！梁文傑「推眼鏡酸1句」網笑瘋民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
小紅書遭禁「實測還能用」！新手曝最強吸引力：沒廣告騷擾
大陸社交平台APP「小紅書」，4日遭到內政部以「防詐」為由，宣布封鎖一年，引發各界討論聲浪。對此，時常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰今（11）日也指出，小紅書目前仍可以在手機上使用，認為政府這一波的操作，反而讓更多人開始使用小紅書。該貼文吸引不少網友留言，有人指原先沒有使用小紅書，如今才知原來其旅遊資訊真的很豐富，還沒有廣告騷擾，「感謝幫小紅書行銷」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
