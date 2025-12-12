即時中心／顏一軒報導

中國社交軟體「小紅書」因近兩年內涉入1706件詐騙案，而且遭發函後不予理會我國政府提出的改善要求，12月4日遭內政部發布命令暫行封鎖1年。對此，海基會秘書長羅文嘉今（12）日證實，政院今（2025）年10月來函，希望海基會基於兩岸相關協議辦理行政文書送達，而本會也已確實完成送達，但「小紅書」母公司迄今無回應。





有關「小紅書」APP因未配合打擊詐欺，被停止解析限制接取一事，羅文嘉說明，政院今（2025）年10月來函，希望海基會基於兩岸相關協議辦理行政文書送達，而本會也已確實完成送達，但「小紅書」母公司迄今無回應。

廣告 廣告

他並表示，據統計，從去（2024）年全年有關「小紅書」的詐欺案共有950件，包含假網拍、假交友、假投資等，今年1月至9月則有703件；另，除詐欺案外，還有違反著作權、妨礙名譽、違反洗錢防治法等其他類型案件，近2年各有20餘件。

至於近期中國遣送刑滿詐欺犯回台一事，羅文嘉則強調，海基會的工作是落實憲法保障的人民基本權利，但這不意味海基會支援或肯定任何的詐欺犯罪行為。羅文嘉重申，任何宣稱在中國有短期、高薪的工作機會，國人絕對不要相信，如果赴陸後涉及從事詐欺，除了傷害到被詐欺的受害者外，同時也傷害到在台灣的親人。





原文出處：快新聞／小紅書遭封1年主因曝光 海基會證實曾做「這件事」

更多民視新聞報導

政府打詐硬起來！小紅書遭封禁1年 侯友宜：中央地方齊心齊力阻詐

為小紅書隔空互槓！蔣萬安竟嗆「打詐成效如何」 劉世芳反擊了

中國批台封鎖小紅書「反民主」 徐國勇怒嗆：全世界最荒謬

