小紅書遭封1年引討論 藍委批「數位戒嚴」

分享穿搭、美妝、與生活方式等等，中國APP小紅書在台灣擁有超過300萬用戶，不過內政部日前宣布，小紅書15項資安檢測不合格，加上2年內涉入詐騙造成近2.5億元財損，發函被已讀不回，政府下令初步將小紅書「封網」1年。行政院長卓榮泰更指出，放任這種不自由的言論，來傷害我們的言論自由，政府不能接受。

蔣萬安表示，「所以卓院長現在是要用言論不自由對付言論不自由嗎？反中反到自己變成共產黨，我想這個人民會無法理解，也沒辦法接受，所以如果民進黨政府執意要這樣做，那我們1個月後就來，大家檢視打詐的成效。」

郭雅慧指出，「小紅書涉犯了蠻多詐騙案件，但是不肯配合政府的相關追查，那再加上它並沒有落地管理，並不歸屬於台灣這邊，內政部他們是依照了詐欺罪犯的相關條例來進行管理。」

總統府表示尊重內政部的決策，也表達支持。藍委則批評，此舉形同「數位戒嚴」，政府以「一年內查獲1700則詐騙」為由封鎖平台，理由站不住腳，因為詐騙最多的平台與網站不是小紅書。

國民黨立委林沛祥說：「古有只准州官放火、不許百姓點燈，今有只准臉書搞詐騙、不准紅書賣美妝，只要是有關紅的就要反。」

民進黨立委吳思瑤表示，「我非常不認同這些在野黨的委員或是縣市首長，動輒把資訊安全 、動輒把打詐的作為都無限上綱是政治的操作。」

卓榮泰也進一步表示，政府會觀察小紅書在未來1年是否給出法律或技術承諾，否則下一步可能透過科技手段考慮直接斷掉。