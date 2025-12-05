小紅書遭封1年 卓揆：TikTok若未改善亦比照處理

內政部對「小紅書」APP暫定封鎖1年引發議論，行政院長卓榮泰今日(5日)接受媒體專訪時表示，小紅書在台相關詐騙累計金額逾新台幣2億元，卻不理會政府要求下架不當內容，因此政府必須採取措施。至於TikTok，卓榮泰表示該平台相對配合，但若僅回應卻沒有改善，政府仍會比照一致標準處理。

為了打擊詐欺犯罪，內政部近日依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對小紅書發布「網際網路停止解析及限制接取之命令」，限制用戶存取應用程式內容1年。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰今日接受媒體專訪時談到，近2年小紅書在台灣的相關詐騙案件有1,000多件，金額達新台幣2億元，但該平台「完全不理會政府要求做的任何行為」，因此政府必須採取措施。

卓榮泰表示，政府管理平台分成幾個階段處理，首先是已在台灣落地的業者，像是Meta、LINE、Google與近期落地的Threads等，因為能找到負責人與公司，當政府要求在一定時間內下架不實廣告時，若未改善即可裁罰。他舉例，Meta已被裁罰過數百萬元，因此落地平台的配合程度較高。至於小紅書、TikTok，則根本不願配合落地。

不過，卓榮泰提到，政府要求下架不實廣告時，TikTok比較配合，但後續仍有相關法律程序保障需要突破；至於小紅書部分，則是完全不理會政府的任何要求，因此只能禁止。他說：『(原音)TikTok我們跟他要求下架，它會比較配合，那我們認為你(TikTok)如果這樣，要不要有其他的法律上保障程序來完成，那這個還在突破，沒有那麼簡單，但就我所知，小紅書是完全不理會政府對它要求做任何的行為，所以經過它(小紅書)產生的詐騙和詐騙金額已經高達2億了，這2億的受害人是非常、非常多的。』

對於小紅書遭封1年，卓榮泰表示，政府希望藉由禁止來降低其影響力，若該平台繼續不理會政府，下一步「可能就不是時間的問題」，將會採取更強硬的科技方式處理，但這須視這1年內是否改善與平台的承諾而定。