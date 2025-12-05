小紅書遭封1年 卓榮泰：TikTok雖配合但不改善也不能容忍

卓榮泰今表示，若小紅書未持續不改善，不排除以科技手段「直接斷掉」。（資料照，行政院提供）

行政院長卓榮泰今（5日）接受廣播專訪時，談到內政部暫行封鎖小紅書1年，是因該平台長期未回應政府要求，且涉詐騙金額高、部分內容可能危害青少年身心，若未來仍無具體改善，不排除以科技手段「直接斷掉」，他也提到，TikTok雖有回應政府要求，但也須改善，不改善也不能容忍。

卓榮泰今日接受廣播節目「寶島全世界」專訪時被問到「小紅書遭封鎖1年」議題，他指出，社群平台分為「已在台灣落地」、「試圖落地」，以及「不想落地」3階段，已落地的業者如Meta、LINE、Google和Threads，因能確認負責人與營運公司，一旦出現詐騙廣告，政府可要求限期下架，未配合即依法處罰，他舉例，Meta曾被裁罰數百萬元，讓其他平台理解政府執法態度明確，整體配合度因此提高。

卓榮泰續指，第二類為試圖落地的平台，如蝦皮等，有些因涉及中國資金而無法直接申請在台，只能透過第三國爭取落地，因此會較為安分謹慎；至於小紅書與TikTok則屬第三類，其中小紅書「完全不理會」政府要求，且累積的詐騙金額已達2億元，加上內容可能危害兒童與青少年，長期不配合是政府不能接受的，TikTok相較起來較於配合，但也要改善，否則結果是一樣的，政府也不能容忍。

針對內政部暫行封鎖小紅書1年，卓榮泰表示，此作法顯示我們還是言論自由的社會，阻斷目的是希望能降低民眾瀏覽該平台的習慣，他強調，若平台仍持續置之不理，政府不排除使用科技手段處理，「直接斷掉也不一定」，將在1年內觀察業者是否提出更具體的法律或技術承諾。





