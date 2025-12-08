小紅書遭封1年！應曉薇女兒批「台灣是極權國家」遭炎上 她急澄清：只是誇飾形容

小紅書遭封1年！應曉薇女兒批「台灣是極權國家」遭炎上，事後急澄清：只是誇飾形容。圖／翻攝自應佳妤threads、臉書

內政部4日依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，對擁有超過300萬台灣用戶的「小紅書」APP發布為期1年的禁用命令。對此，台北市議員應曉薇年僅23歲的女兒應佳妤也發表自身看法，她在影片中稱「台灣是極權國家」惹議，隨後又急發長文澄清，「只是誇飾的形容，用來表達我對民主狀態的擔憂，而不是在認為台灣真的成為極權國家。」

內政部指出，包括Meta、Google、LINE、TikTok等國際企業，均已根據台灣法令，在台設置法律代表人並配合台灣執法，而小紅書自去（2024）年以來已涉及1706件詐騙案件，造成財損2億4768萬元，平台卻未在台設立公司，使得檢調無法調取必要資料、案件偵辦常常「卡關」，因此禁用小紅書1年。行政院長卓榮泰也提到，若平台1年內未改善，不排除以更強制的方式處理。

廣告 廣告

應佳妤5日在Threads上發布影片表示，自己在小紅書上看到的大多是穿搭、旅遊和食譜等生活內容，反倒是臉書充斥大量疑似詐騙的廣告，令她不解「為什麼先處理安靜分享生活的平台」。

隔天，她又上傳影片說，過去在英國留學時覺得台灣很自由，怎料回國後竟需要開啟VPN才能使用部分APP，甚至脫口而出「原來台灣是一個極權國家」。此言一出，立刻引發網友撻伐，不少人質疑她混淆「極權」概念、誤導視聽，甚至反問「你在極權國家能參選議員嗎？」

應佳妤稱「台灣是極權國家」惹議，事後隨即發文澄清，還原原意。圖／翻攝自應佳妤臉書

面對爭議延燒，她昨（7）日也趕緊發文澄清，直指「極權國家」這個詞在影片中只是誇飾的形容，用來表達她對民主狀態的擔憂，而不是認為台灣真的成為極權國家。如果這樣的表述讓部分人感到不舒服，她理解，也感謝大家願意提出意見。

她進一步指出，真正的極權國家需要全面控制思想、媒體、私人生活與經濟，台灣當然不符合這些條件。「我清楚知道我們仍然生活在民主社會，因此影片的語氣是一種強化感受的比喻，而不是對體制的定義。」

而對於為何會這麼說？應佳妤解釋，是因為最近台灣出現一些現象，例如：行政與立法的緊張、媒體環境受政策影響、重大案件調查透明度不足，以及言論相關法案引發的討論，這些都不是極權，但確實讓人思考民主是否正在承受壓力。

文末，她再度強調，影片只是想呈現她對現況的感受，用誇張的說法提醒大家注意變化，並不是想要挑起衝突，「希望這段說明能讓大家更清楚我當時的原意。最近一直解釋，希望懂的人懂。」



回到原文

更多鏡報報導

爸媽都黃種人竟生出「金髮藍眼」混血娃！1原因成關鍵 網全羨煞：前世修了多大的福

「越南屠夫」暴力片瘋傳！嫌犯竟混入網路偵探群組參與討論 居民曝關鍵異象

他跟騷11女恐挨罰1億蹲70年！ 噁男被逮辯稱：ChatGPT跟我說這是考驗