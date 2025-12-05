小紅書遭封1年 蔣萬安質疑：還能稱我們是「不翻牆民主」嗎？

內政部封鎖小紅書，蔣萬安表示：「那還能說我們是『不翻牆的民主』嗎？」（資料畫面）

內政部昨（4日）宣布，由於小紅書涉及逾千件詐騙案，且獲業者未提出改善計畫與回應，將暫行封鎖1年，台北市長蔣萬安今（5日）受訪時指出，台灣的言論自由華人世界引以為傲，並質疑若總統賴清德政府堅持做出封鎖決定，「那還能說我們是『不翻牆的民主』嗎？」

小紅書在台灣的資安檢測顯示多項指標未合格，且自2024年以來涉及逾1,700件詐騙案件，財損超過2億4千萬元，政府自去年10月透過海基會向業者要求提出改善計畫，至今未獲回應，因此內政部啟動「停止解析及限制接取」等措施，預計實施1年，以降低國內用戶風險，該政策引起外界熱議，總統府今日表示尊重、支持內政部的決策

對此，蔣萬安今日在市議會受訪時指出，打詐當然要做，且大家也會支持，但標準應一致且合理，他表示，有其他人提出，其他社群平台也充斥大量詐騙廣告，政府應清楚說明採取封鎖措施的依據，若中央認定封鎖能提升成效，相關成果也應在1個月後、甚至定期向社會檢視。

蔣萬安另指出，有人質疑政府的決策是因為小紅書是對岸的社群有關，他認為應對台灣民主、對台灣的年輕人要有信心，更何況台灣的言論自由一直在華人世界引以為傲，如果賴清德政府執意要做這樣的決定，「那還能稱我們是『不翻牆的民主』嗎？」





