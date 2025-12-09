小紅書遭封1年！蔣萬安轟「民進黨雙標」 苗博雅批：看到中國就護航

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

社群平台小紅書因涉及逾千件詐騙案件，遭內政部封鎖1年。對於相關封禁措施，台北市長蔣萬安批評民進黨「反中反到自己變成共產黨」，掀起藍綠政治攻防。對此，台北市議員苗博雅今（9）日評論此事，稱蔣萬安的發言猶如完全沒看資料、也毫無法治常識，只是為了討好特定選票，「看到中國就盲目護航」。

蔣萬安針對小紅書遭封鎖，質疑民進黨政府「雙重標準」；苗博雅則反批「看到中國就盲目護航」。（圖／苗博雅臉書）

小紅書在台灣擁有超過300萬用戶，內容橫跨彩妝、時尚、旅遊、美食等多元領域，被部分年輕族群視為資訊搜尋首選。然而，由於平台多項資安檢測不合規，且政府早前發函要求改善時卻已讀不回，內政部因此決定暫行封鎖1年，給予處分。

蔣萬安日前針對小紅書遭封鎖一事，批評民進黨政府「雙重標準」，質疑以打詐為名、實則操弄意識形態，並稱「民進黨反中反到變共產黨」。對此，苗博雅呼籲蔣先讀資料再發言。

她指出，臉書去年8月至今年11月，配合政府通報下架11萬則詐騙廣告；LINE也停權9萬個詐騙帳號，顯示平台配合度是阻絕詐騙的關鍵。但小紅書對台灣政府的打詐通報「完全不讀不回」，配合件數為「0」。

苗博雅強調，蔣萬安曾任立委，應該清楚此次封鎖行動的法源，就是民選國會通過的《打詐專法》。若小紅書不服，也能派代表來台灣提起行政訴訟。她批評蔣萬安的發言宛如沒看過資料，且缺乏法治常識，為了討好特定選民，「看到中國就盲目護航」。

