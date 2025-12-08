小紅書遭封1年 NCC：關鍵是其涉及中國霸王條款

中國社群平台「小紅書」在日前遭到內政部停止解析及限制接取1年，遭外界質疑違反比例原則。對此，國家通訊傳播委員會(NCC)代理主委陳崇樹今天(8日)表示，關鍵是小紅書涉及中國的霸王條款。

「小紅書」在台用戶突破300萬人，內政部4日表示，「小紅書」近2年捲入1,700多件詐騙案，造成民眾財損高達新台幣2.5億元，加上15項資安與國安檢測指標全數不合格，因此依「詐欺犯罪危害防制條例」將其封網1年。

不過，外界質疑許多大型平台包括Line、Instagram、Meta、Google或TikTok同樣涉及多起詐騙案，但過去政府的作法頂多是將該平台下的涉詐帳號或社群移除下架，鮮少封禁整個平台，導致其他未涉詐的帳戶也連帶受到懲處。

對此，國民黨立委黃健豪8日在立法院交通委員會質詢NCC代理主委陳崇樹時，質疑政府此舉恐「錯殺無辜」、違反比例原則？陳崇樹答詢表示，目前台灣各大平台在台灣都有設立窗口或法律代表，僅剩TikTok和小紅書沒有，但美國已收購TikTok，因此也即將在台設立窗口；換言之，小紅書遭禁的最大關鍵其實與中國的霸王條款有關。陳崇樹說：『(原音)但是小紅書本身是因為它在中國大陸那邊，對方有一個霸王條款，說它們的政府有需要的時候，業者必須要提供相關的資訊，這是最大的資安的一個潛伏的、讓人家擔心的地方，那這一塊其實是小紅書最大被人詬病的關鍵因素所在。』

此外，NCC去年就已成立「網際網路傳播治理處」，且已公布「網際網路傳播政策白皮書」初稿並辦理公聽會，但正式的白皮書內容遲未發布。陳崇樹也在答詢立委關切時，坦言由於目前委員法定人數不足，因此無法做成最後的定案。

不過，陳崇樹也說明，行政院已針對平台不同的違法內容明訂由各部會主責，如涉及兒少是由衛福部、涉詐是內政部、涉及資安是數位發展部等，NCC則是從源頭制定相關立法指引、申訴指引或多方利害關係人指引，總計5項指引預計今年底到明年底將陸續公布。